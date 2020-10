Vaalien aikajana

3. marraskuuta: Vaalipäivä. Postiäänien vuoksi presidentti ei todennäköisesti ole vielä tiedossa vaalipäivänä kuten tavallisesti.

8. joulukuuta: "Turvasatamapäivä", johon mennessä äänet on oltava laskettuina.

Ääntenlaskua koskevat oikeusjutut täytyy olla ratkottuna samaan päivään mennessä.

14. joulukuuta: Valitsijamiehet kokoontuvat ja äänestävät muodollisesti presidentistä osavaltionsa äänestystuloksen perusteella.

Tavallisesti päivä on muodollisuus. Nyt uhkana on, että joidenkin osavaltioiden vaalituloksesta ei saada selvyyttä, jolloin on epäselvää, ketkä valitsijamiehet saavat antaa osavaltion äänet presidenttikilvassa.

3. tammikuuta 2021: Kongressin uusi kausi alkaa. Marraskuun vaaleissa valitaan kolmasosa senaatin sadasta paikasta ja kaikki edustajainhuoneen 435 paikkaa.

6. tammikuuta 2021: Kongressin kokoontumisessa tehdään virallinen valitsijamiesäänien laskenta ja muodollinen presidentinjulistus.

20. tammikuuta 2021: Presidentin virkaanastujaiset. Edeltävä presidenttikausi päättyy.