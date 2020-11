Donald Trumpille tappion tunnustaminen Yhdysvaltain presidentinvaalissa on tehnyt tiukkaa. Kun oikeusjutut yksi toisensa jälkeen ovat vetäneet vesiperän, on hänen viime päivien puheissaan alkanut jo näkyä valmistautuminen väistämättömään: ensi tammikuussa edessä on muutto Valkoisesta talosta.

Vaalit voittanut Joe Biden on Trumpin rimpuilusta välittämättä rakentanut hallintoaan tulevaksi nelivuotiskaudeksi. Maailmalla Bideniin kohdistuu myönteisiä odotuksia, mutta siellä täällä myös pelkoja.