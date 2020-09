Uutta kautta hakevan presidentti Donald Trumpin (vasemmalla) arvioidaan pyrkivän suututtamaan haastajaansa Joe Bideniä tämän perhettä koskevilla kommenteilla, koska Biden on aiemmin tulistuessaan tehnyt itselleen epäedullisia kommentteja. Demokraattien Bidenin ennakoidaan hyödyntävän väittelyissä Trumpista juuri julkaistuja verotietoja.

Yhdysvaltain presidentinvaalisyksy saa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä välihuipennuksen ehdokkaiden ensimmäisessä väittelyssä.

Ennakkoäänestäminen on jo alkanut, ja vaaleihin on enää viisi viikkoa. Enemmistö kansalaisista on tässä vaiheessa päättänyt, äänestääkö istuvaa presidenttiä eli republikaanien Donald Trumpia vai demokraattihaastaja Joe Bideniä.