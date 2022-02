Washington

Joe Biden kertoo, että hänen näkemyksensä mukaan Venäjä hyökkää Ukrainaan lähipäivinä. Kuva lehdistötilaisuudesta 18. helmikuuta. Kuva: Oliver Contreras / POOL

Yhdysvaltain presidentin Joe Bidenin mukaan hän on nyt vakuuttunut siitä, että Venäjän presidentti Vladimir Putin on tehnyt päätöksen hyökkäyksestä Ukrainaan. Bidenin mukaan diplomatia on mahdollisuus hyökkäykseen asti.

– Diplomatia on aina mahdollisuus, presidentti Biden sanoi.

Lehdistötilaisuudessa puhuneen Bidenin mukaan on perusteltua uskoa, että Venäjä hyökkää Ukrainaan tulevalla viikolla tai tulevina päivinä, ja kohteena on Ukrainan pääkaupunki Kiova.

– Kaupunki, jossa on 2,8 miljoonaa viatonta ihmistä, Biden lisäsi.

Lehdistötilaisuuden jälkimainingeissa Biden painotti Twitterissä, että neuvottelupöytään palaaminen on edelleen mahdollista.

– Sanon vielä uudelleen: Venäjä voi vielä valita diplomatian, Biden sanoi Yhdysvaltain presidentin virallisella tilillä julkaistussa tviitissä.

– Ei ole liian myöhäistä liennyttää ja palata neuvottelupöytään, hän jatkoi.

Aiemmassa tviitissään Biden alleviivasi Venäjän voivan valita sodan sekä sen tuoman kärsimyksen ja kaikkien tulevaisuuden turvaavan diplomatian välillä.

Biden: On logiikan vastaista, että Ukraina suunnittelisi hyökkäystä

Bidenin mukaan Venäjä yrittää saada aikaan valheellista oikeutusta sodalle. Venäjä on muun muassa syyttänyt Ukrainan suunnittelevan hyökkäystä, jonka pohjalta Venäjä voisi puolestaan perustella oman hyökkäyksensä.

– Näille väitteille ei yksinkertaisesti ole todisteita, ja on peruslogiikan vastaista uskoa, että ukrainalaiset valitsisivat tämän hetken kärjistääkseen vuosienmittaista konfliktia, kun maan rajoilla on yli 150 000 (Venäjän) sotilasta, Biden sanoi.

– Kaikki nämä ovat linjassa sen pelikirjan kanssa, jota venäläiset ovat ennenkin käyttäneet saadakseen aikaan valheellisen oikeutuksen toimia Ukrainaa vastaan, Biden sanoi Valkoisessa talossa pidetyssä lehdistötilaisuudessa.

Biden myös arvioi ukrainalaiskollegansa Volodymyr Zelenskyin päätöstä lähteä Ukrainasta sodan uhkan alla, kun häneltä kysyttiin Zelenskyin aikeista matkustaa tänä viikonloppuna järjestettävään Münchenin turvallisuuskonferenssiin.

Bidenin mukaan päätös voi olla diplomaattista ratkaisua etsiessä joko viisas tai ei.

– Mutta se on hänen päätöksensä, Biden painotti.

Mediatiedot: Liki puolet Ukrainaa ympäröivistä joukoista hyökkäysvalmiudessa

Liki puolet Ukrainaa ympäröivistä venäläisjoukoista on hyökkäysasemissa, kertovat muun muassa uutiskanava CNN ja uutistoimisto AFP. Esimerkiksi CNN:lle asiasta kertoi yhdysvaltalainen puolustusviranomainen, jolla on tietoa tuoreimmasta tilannearviosta.

Virkamiehen mukaan Venäjän asevoimat jatkaa joukkojen liikuttamista rajaa kohti. Edellisten 48 tunnin aikana hyökkäysasemissa olevien joukkojen määrä on noussut 40–50 prosenttiin.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Yhdysvallat on arvioinut aiemmin, että rajan läheisyydessä on noin 149 000 venäläissotilasta. Jos Itä-Ukrainassa olevat Venäjän tukemat separatistit lasketaan mukaan, alueella on jopa 190 000 sotilasta.

Rajalla on uutiskanavan mukaan nyt 120–125 pataljoonan taktista ryhmää. Yhdessä tällaisessa ryhmässä on yleensä noin tuhat sotilasta.

Venäjä on kiistänyt hyökkäysaikeet Ukrainaan, joka on onnistunut saamaan Venäjän vihat niskaansa lähennyttyään sekä EU:n että sotilasliitto Naton kanssa. Venäjä on vaatinut länsimailta useaan otteeseen niin sanottuja turvatakuita siitä, ettei Nato laajenisi enempää itään.

Johnson: On vielä mahdollista välttää tarpeeton verenvuodatus

Britannian pääministeri Boris Johnsonin mukaan vielä on mahdollisuus välttää tarpeeton verenvuodatus, joka seuraisi mahdollista Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Pääministerin kanslian mukaan Venäjä on jatkanut joukkojensa vahvistamista Ukrainan rajan läheisyydessä, vaikka Venäjän hallinto on kiistänyt väitteet. Britannian mukaan rajalle olisi tullut noin 7 000 lisäsotilasta.

Johnsonin mukaan verenvuodatuksen välttäminen vaatisi länsimailta valtavaa solidaarisuuden osoitusta, jollaista ei ole nähty lähihistorian aikana. Johnson kommentoi tilannetta Münchenin turvallisuuskonferenssin edellä julkaistussa lausunnossa.

– Liittolaisten on puhuttava yhdellä äänellä painottaakseen presidentti Putinille, miten korkean hinnan hän maksaa uudesta venäläishyökkäyksestä Ukrainaan. Diplomatia voi vielä voittaa, Johnson lisäsi.

"Venäjästä tulisi hyökkäyksen myötä kansainvälinen hylkiö"

Biden puhui aiemmin perjantaina Yhdysvaltain Nato-liittolaisten kanssa. Puhelinkokouksen tarkoituksena oli viimeistellä suunnitelmia Venäjään kohdistuvista talouspakotteista.

Länsimaat ovat uhanneet lätkäistä Venäjälle tuntuvia pakotteita, jos se vyöryttää jälleen joukkojaan Ukrainaan.

– Jos Venäjä hyökkäisi Ukrainaan, siitä tulisi hylkiö kansainvälisessä yhteisössä, kertoi kansainvälistä taloutta käsittelevä Yhdysvaltain kansallisen turvallisuuden varaneuvonantaja Daleep Singh, jonka mukaan Venäjä jäisi muun muassa eristyksiin kansainvälisistä finanssimarkkinoista.

Vuonna 2014 Venäjä miehitti Krimin niemimaan ja aloitti sodan Itä-Ukrainassa. Venäjän tukemat separatistit ovat sotineet ukrainalaisjoukkoja vastaan jo kahdeksan vuoden ajan.

Sodan vuoksi on saanut surmansa yli 14 000 ihmistä ja yli 1,5 miljoonaa on joutunut jättämään kotinsa.

Itä-Ukrainan separatistit lähettävät siviilejä Venäjälle

Itä-Ukrainassa niin kutsutun Donetskin kansantasavallan separatistijohtaja Denis Pushilin kertoi perjantaina siviilien evakuoinnista Venäjälle. Pushilin väitti Ukrainan suunnittelevan hyökkäystä Venäjän tukemille separatistialueille.

Niin kutsutun Luhanskin kansantasavallan separatistijohtaja Leonid Pasetshnik puolestaan kehotti perjantaina asukkaita lähtemään turvaan Venäjälle.

Separatistihallintoja ylläpitää tosiasiassa Venäjä. Putin on antanut hallinnolleen määräyksen, jonka mukaan Venäjälle saapuvalle evakolle annetaan 10 000 ruplaa eli noin 115 euroa.

Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba kiisti Twitterissä väitteet, joiden mukaan Ukraina suunnittelisi hyökkäystä tai sabotaaseja kemiallisia tuotantolaitoksia vastaan Donbassissa. Hän luonnehti väitteitä Venäjän disinformaatioksi.

Ukraina: Separatistit rikkoneet tulitaukoa

Ukrainan sotilasjohdon mukaan Venäjän tukemat separatistit olisivat rikkoneet tulitaukoa 53 kertaa perjantaina keskiyön ja iltapäiväviiden välisenä aikana.

Yhdysvaltain ulkoministeri Antony Blinken kertoi Münchenin turvallisuuskonferenssissa, että Itä-Ukrainassa viime vuorokausien aikana koetut tykistö- ja kranaatti-iskut ovat Venäjän provokaatiota, jolla pyritään oikeuttamaan Ukrainaan kohdistuva hyökkäys.

Vuosittainen turvallisuuskonferenssi on keskittynyt tänä vuonna Ukrainan tilanteen käsittelyyn. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä tavata lauantaina Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris.

Venäjäkin osallistuu tavallisesti vuotuiseen konferenssiin, mutta jättää tapahtuman tänä vuonna väliin.