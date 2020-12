Lloyd Austin työskenteli Joe Bidenin kanssa Barack Obaman kaudella. Arkistokuva. Kuva: MICHAEL REYNOLDS

Yhdysvaltain tuleva presidentti Joe Biden on valinnut Lloyd Austinin hallintonsa puolustusministeriksi. Austin on armeijan entinen kenraali, joka johti Barack Obaman presidenttikaudella Yhdysvaltain Lähi-idän joukkoja.

Austinin valinnasta kertovat useat mediat, kuten CNN ja The Guardian.

Austinista tulee ensimmäinen musta puolustusministeriön johdossa. Uutistoimisto Reutersin mukaan puolustusministeriön entinen korkea-arvoinen virkailija Michele Flournoy oli yksi ennakkosuosikeista tehtävään. Flournoyn valinta olisi tehnyt hänestä ensimmäisen naisen Yhdysvaltain puolustusministerinä.

Vuonna 2016 eläköityneen Austinin nimitys puolustusministeriksi vaatii kongressin poikkeusluvan, koska hänen eläkkeelle jäämisestä armeijan palveluksesta on kulunut vähemmän kuin seitsemän vuotta.

Biden lunastaa lupauksiaan

Austin on Bidenille tuttu entuudestaan, koska he tekivät yhteistyötä Obaman hallinnossa. Reutersin siteeraaman lähteen mukaan Austin on neuvonut Bidenin siirtymäajan hallitusta kansallisen turvallisuuden kysymyksissä.

Austinin valinta saattaa herättää kritiikkiä, koska hän on toiminut viime vuosina aseita valmistajan Raytheon Technolotiesin hallituksessa.

Austinin valinnalla puolustusministeriön johtoon Biden lunastaa lupauksiaan siitä, että hänen hallintonsa korkeissa tehtävissä tulee olemaan vähemmistöjen edustajia. Reutersin mukaan Austin ei nauti median valokeilassa esiintymisestä, mutta hänet tunnetaan taitavana armeijan strategina ja hän tuntee hyvin Yhdysvaltain puolustusvoimat.

Biden on ilmoittanut myös muista tärkeistä valinnoistaan. Terveysministeriksi on nousemassa Kalifornian osavaltion oikeusministeri Xavier Becerra ja Massachusettsin keskussairaalan tartuntatautien johtajasta Rochelle Walenskystä on tulossa Yhdysvaltojen tartuntatautien valvonta- ja ehkäisykeskuksen (CDC) johtaja.

Yhdysvaltain johtava tartuntatautien asiantuntija Anthony Fauci on nimitetty Bidenin johtavaksi koronaviruksen torjunnan neuvonantajaksi.