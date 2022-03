Kiova

Presidentti Joe Bidenin mukaan presidentti Vladimir Putin on sotarikollinen. Kuva: SHAWN THEW

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden sanoi keskiviikkona toimittajille pitävänsä Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia sotarikollisena Venäjän Ukrainaan tekemän hyökkäyksen vuoksi.

Valkoisen talon lehdistöedustajan Jen Psakin mukaan Biden puhui suoraan siitä, mitä tunsi sydämessään nähtyään uutiskuvia Ukrainasta.

Biden ei ole aiemmin julkisesti kutsunut Putinia sotarikolliseksi.

Kremlin mukaan Bidenin kommenttia ei voi hyväksyä tai antaa anteeksi.

Lisää apua Yhdysvalloilta

Yhdysvallat lähettää Ukrainalle "ennennäkemätöntä" aseapua, sanoo presidentti Biden. Apuun sisältyy muun muassa ilmatorjunta-aseita.

Viikonloppuna Yhdysvallat julisti antavansa Ukrainalle turvallisuusapua 200 miljoonan dollarin edestä. Nyt varoja lisätään 800 miljoonalla dollarilla, mikä nostaa summan miljardiin dollariin.

Bidenin mukaan Yhdysvallat myös auttaa Ukrainaa hankkimaan pitkän matkan ilmatorjuntaohjuksia.

Yhdysvaltain kongressille puhunut Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi pyysi tänään ilmatorjunta-aseita Ukrainan puolustamiseksi.

Hän toisti myös vaatimuksensa lentokieltoalueen julistamisesta Ukrainaan, mihin Yhdysvallat on suhtautunut nihkeästi.

Putin uhosi

Venäjän presidentti Vladimir Putin jatkoi keskiviikkona yksinäistä uhoamistaan maan hallituksen televisioidussa kokouksessa. Samaan aikaan Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi puhui videoyhteyden välityksellä Yhdysvaltain kongressin jäsenille, jotka osoittivat seisaallaan suosiotaan.

Putinin mukaan Venäjällä ei ollut muuta vaihtoehtoa kuin lähettää joukkoja Ukrainaan. Samalla Putin väitti – kaikkien länsimaiden tiedustelutietojen vastaisesti – operaation sujuvan hyvin.

– Emme anna käyttää Ukrainaa ponnahduslautana aggressioon Venäjää vastaan, hän sanoi.

Kiovassa on pommitettu useampia asuinrakennuksia, jonka vuoksi kaupunkiin on asetettu ulkonaliikkumiskielto torstaiaamuun saakka. Kuva: Andrzej Lange

Putinin mukaan lännen talouspakotteilla käymä "salamasota" Venäjää vastaan on niin ikään epäonnistunut.

– Länsi on pudottanut sivistyksen naamion ja ryhtynyt haastamaan riitaa. Se suorastaan vaatii vertausta natsien antisemitistisiin vainoihin, Putin jatkoi.

Putinin mukaan sekä palkkoja että eläkkeitä Venäjällä tullaan nostamaan. Presidentti myönsi, että inflaatio ja työttömyys tulevat nekin kasvamaan, joten sosiaalitukiin tarvitaan lisää rahaa.

– On totta, että ajat eivät ole meille nyt helpot. Lännellä on vain yksi tavoite: Venäjän tuhoaminen, mutta sen taloudellinen salamasota Venäjää vastaan on epäonnistunut.

Paikallisviranomaiset kertovat teatteriin kohdistuneesta pommituksesta

Ukrainassa saarretusta Mariupolin satamakaupungista maan eteläosassa saatiin keskiviikkona lisää tietoja mahdollisista siviiliuhreista, kun paikallisviranomaiset kertoivat venäläisjoukkojen pommittaneen teatteria, josta sadat ihmiset olivat hakeneet suojaa.

Viranomaiset julkaisivat kuvan teatterista, joka oli osittain raunioina. Viranomaisten mukaan teatteria pommitettiin lentokoneesta.

Mahdollisista uhreista ei ollut tietoa, koska jatkuva kranaattituli teki mahdottomaksi päästä teatterille. Tietoja ei myöskään pystytty vahvistamaan riippumattomista lähteistä.

Jo aikaisemmin viranomaiset kertoivat venäläisten pommittaneen Mariupolista pakenevia siviilejä. Uhrien määrästä ei tässäkään tapauksessa ollut tietoa.

Mariupolissa on edelleen loukussa noin 300 000 ihmistä, joiden tilanne on epätoivoinen. Venäjä ei ole sallinut avustuskuljetuksia kaupunkiin.

Venäjä jatkoi myös Ukrainan pääkaupungin Kiovan tulittamista kaupunkiin määrätyn lähes kaksipäiväisen ulkonaliikkumiskiellon aikana.

Uutiskanava CNN:n paikantaman videomateriaalin mukaan Tshernihivin kaupungissa ohjus iskeytyi keskelle leipäjonoa. Paikallisen toimittajan mukaan iskussa kuoli ainakin kymmenen ihmistä. Videon kuvat olivat sumuisia, eikä tietoa voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä.

Sotilasasiantuntijat: Venäjällä vaikeuksia edetä maastossa

Venäläisillä joukoilla on suuria vaikeuksia edetä Ukrainan maastossa, arvioi Britannian sotilastiedustelu keskiviikon raportissaan. Sotilastiedustelu julkaisee raportteja päivittäin Twitterissä.

Brittiarvion mukaan venäläisjoukot ovat pysytelleet teillä ja olleet haluttomia hajautumaan niiden ulkopuolelle. Ukrainan tuhoamat sillat ovat siten vaikeuttaneet suuresti venäläisten etenemistä.

Brittitiedustelun mukaan venäläisillä ei ole edelleenkään ilmaherruutta Ukrainassa, mikä on rajoittanut hyökkääjän kykyä ilmaoperaatioihin. Ukrainalaiset puolustajat ovat käyttäneet hyödyksi näitä ongelmia ja aiheuttaneet hyökkääjälle merkittäviä tappioita, Britannian sotilastiedustelu arvioi.

Myös Maanpuolustuskorkeakoulun (MPKK) keskiviikkoisen Ukraina-tilannekatsauksen mukaan sään ja kelin aiheuttamat keväiset maasto-olosuhteet ovat edesauttaneet Ukrainan puolustuksen toimia. Samalla ne ovat sitoneet merkittävästi Venäjän voimaa sekä rajoittaneet sen operaatioita.

– Etenevä kevät ja pehmenevä maaperä tulevat jatkossakin aiheuttamaan merkittäviä haasteita (Venäjälle), MPKK arvioi.

Zelenskyi: Ukrainassa kuollut 97 lasta

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on sanonut uudella videollaan, että rauhanneuvottelut Venäjän kanssa ovat alkaneet "kuulostaa realistisemmilta". Neuvotteluja on määrä jatkaa tänään.

Hän pyysi taas länneltä lentokieltoalueen perustamista Ukrainan ylle Venäjän pommitusten lopettamiseksi, mutta Naton jäsenmaat eivät ole tähän suostuneet, koska pelkäävät sen johtavan sodan laajentumiseen Ukrainan ulkopuolelle.

YK:n raportin mukaan Ukrainassa on kuollut ainakin yli 600 siviiliä ja yli 1 100 on loukkaantunut. Valtaosa siviilikuolemista on aiheutunut Venäjän raketti-iskuissa sekä ohjus- ja ilmaiskuissa.

YK:n kuolleiksi vahvistamista ihmisistä ainakin 46 on lapsia. YK uskoo kuitenkin todellisten lukujen olevan "huomattavasti korkeampia".

Zelenskyin mukaan lähes kolme viikkoa kestäneessä sodassa on kuollut 97 ukrainalaista lasta.

Viisi toimittajaa surmattu rintamalinjoilla

Yhteensä viisi toimittajaa on kuollut tähän mennessä dokumentoidessaan Ukrainan sotatapahtumia. Yhdysvaltalaisen Fox News -kanavan mukaan kaksi sille työskennellyttä toimittajaa, kuvaaja Pierre Zakrzewski sekä tulkkina toiminut ukrainalainen Oleksandra Kuvshinova kuolivat kuvatessaan taisteluita lähellä Kiovaa, kun heidän autoaan tulitettiin. Lisäksi Foxin toimittaja Benjamin Hall loukkaantui.

Aiemmin sodassa on kuollut kaksi ukrainalaista toimittajaa sekä yhdysvaltalainen valokuvaaja ja elokuvantekijä.

Sota voi suistaa myös köyhyyteen

YK:n kehitysohjelman UNDP:n mukaan 18 vuoden sosiaaliset ja taloudelliset saavutukset Ukrainassa voidaan menettää, jos sota pitkittyy. Sodan syventyminen suistaisi lähes kolmasosan väestöstä köyhyysrajan alapuolelle. Tämän lisäksi yli 60 prosenttia väestöstä olisi vaarassa ajautua köyhyyteen vuoden aikana.

– Ukrainan sota aiheuttaa käsittämätöntä inhimillistä kärsimystä, traagisia ihmishenkien menetyksiä ja ajaa miljoonat ihmiset asuinseuduiltaan. Vaikka välittömän humanitaarisen avun tarve ukrainalaisille on äärimmäisen tärkeää, pitkittyneen sodan akuutit kehitysvaikutukset ovat nyt tulossa näkyviin, sanoi UNDP:n johtaja Achim Steiner tiedotteessa.

– Vielä on aikaa pysäyttää tämä synkkä kehityskulku.

Päivitetty 19.21: lisätty osio siviilikohteisiin tehdyistä iskuista.



Päivitetty 20.14: lisätty tietoja USA:n lisäavusta.

Päivitetty 21.57: lisätty tietoja siiviilikohteisiin tehdyistä iskuista.

Päivitetty 22.01: lisätty osio Putinin puheesta.

Päivitetty 22.56: lisätty Bidenin kommentti Putinin sotarikollisuudesta.