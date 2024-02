Venäjän presidentti Vladimir Putin on vastuussa oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin kuolemasta, sanoo Yhdysvaltain presidentti Joe Biden.

Tieto Navalnyin kuolemasta sai perjantaina heti aikaan surunvalittelujen ja Venäjän johtoon kohdistuvien syytösten tulvan. Monet länsimaiset johtajat esittivät perjantaina samankaltaisia lausuntoja kuin Biden.

Ihmiset veivät kynttilöitä venäläisen oppositiopoliitikko Aleksei Navalnyin muistoksi Venäjän suurlähetystön edustalla Helsingissä 16. helmikuuta 2024. Kuva: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Venäjän vankeinhoitoviranomaiset kertoivat Navalnyin kuolleen vankeudessa perjantaina. Navalnyi oli 47-vuotias.

Biden kuvaili Navalnyin olleen voimakas ääni, joka puolusti totuutta jopa vankilasta käsin.

– Hänen rohkeuttaan ei tulla unohtamaan, Biden tähdensi.

Biden painotti, ettei Yhdysvalloilla ole tarkkaa tietoa Navalnyin kuoleman olosuhteista.

– Putin on vastuussa Navalnyin kuolemasta. Se, mitä Navalnyille on tapahtunut, on jälleen todiste Putinin julmuudesta, Biden kuitenkin tähdensi.

Yhdysvalloista Navalnyin kuolemaa olivat ennen Bidenia kommentoineet muun muassa varapresidentti Kamala Harris ja ulkoministeri Antony Blinken.

– Hänen kuolemansa venäläisessä vankilassa sekä yhteen mieheen kohdistunut fiksaatio ja pelko vain korostavat Putinin rakentaman järjestelmän heikkoutta ja mädänneisyyttä, Blinken sanoi Münchenin turvallisuuskonferenssin yhteydessä Saksassa.

– Venäjä on vastuussa tästä, hän lisäsi.

Valkoisen talon kansallisen turvallisuuden neuvonantaja Jake Sullivan kuvaili Kremlillä olevan "pitkä ja surkea" historia vastustajiensa vahingoittamisessa, mikä taas herättää "todellisia ja ilmeisiä kysymyksiä" siitä, mitä todella tapahtui.

Trudeau kuvaili Putinia hirviöksi

YK:n pääsihteeri Antonio Guterres on edustajansa mukaan järkyttynyt Navalnyin kuolemasta. Guterresin edustajan Stephane Dujarricin mukaan pääsihteeri vaatii täyttä, uskottavaa ja läpinäkyvää tutkintaa Navalnyin kuoleman olosuhteisiin liittyen.

YK:n ihmisoikeustoimistossa otettiin niin ikään tyrmistyneinä vastaan uutinen Navalnyin kuolemasta, YK:n ihmisoikeusvaltuutetun edustaja Liz Throssell sanoi perjantaina lausunnossa.

Kuvakaappaus Navalnyin oikeudenkäynnistä, johon hän osallistui videoyhteydellä viime kesäkuussa. Kuva: Natalia Kolesnikova / AFP / Lehtikuva

Throssellin mukaan valtion oletetaan olevan vastuussa, jos ihminen kuolee ollessaan valtion huostassa. Tämä vastuullisuus voidaan Throssellin mukaan kumota ainoastaan riippumattoman toimijan tekemän puolueettoman, perusteellisen ja avoimen tutkinnan myötä.

– Kehotamme Venäjän viranomaisia ​​varmistamaan, että tällainen uskottava tutkinta suoritetaan, Throssell lisäsi.

Lausunnossaan Throssell myös tähdentää ihmisoikeustoimiston ja muiden tahojen ilmaisseen useaan otteeseen huoltaan Navalnyia vastaan ​​esitetyistä syytteistä ja hänen toistuvista vangitsemisistaan, jotka vaikuttivat mielivaltaisilta.

Lisäksi Throssell sanoi ihmisoikeustoimiston vaativan Venäjän viranomaisia lopettamaan poliitikkojen, ihmisoikeuksien puolustajien, toimittajien ja muiden ihmisten vainoamisen.

Sotilasliitto Naton pääsihteerin Jens Stoltenbergin mukaan Venäjällä on nyt vastattavana vakavia kysymyksiä Navalnyin kuoleman vuoksi. Stoltenberg sanoi niin ikään, että kaikki oppositiopoliitikon kuolemaan liittyvät seikat on selvitettävä.

Kanadan pääministeri Justin Trudeau puolestaan kommentoi Kanadan yleisradioyhtiö CBC:lle, että Navalnyin kuolema on maailmalle muistutus siitä, millainen hirviö Putin tarkalleen on.

"Emme anna heille ikinä anteeksi"

Viron pääministeri Kaja Kallas kuvaili Navalnyin kuoleman jälkimainingeissa Venäjää roistohallinnoksi.

– Aleksei Navalnyin kuolema on jälleen synkkä muistutus roistohallinnosta, jonka kanssa olemme tekemisissä – ja siitä, miksi Venäjä ja kaikki vastuussa olevat on saatava vastuuseen jokaisesta rikoksestaan, Venäjän etsintäkuuluttama Kallas sanoi viestipalvelu X:ssä.

Latvian presidentin Edgars Rinkevicsin mukaan Kreml murhasi Navalnyin brutaalisti.

– Olittepa mitä mieltä tahansa Aleksei Navalnyista poliitikkona, Kreml murhasi hänet juuri brutaalilla tavalla. Se on fakta, joka pitää tietää Venäjän nykyisen hallinnon todellisesta luonteesta, Rinkevics kirjoitti niin ikään X:ssä.

– Aleksei, emme koskaan unohda sinua. Emmekä anna heille ikinä anteeksi, Puolan pääministeri Donald Tusk puolestaan sanoi X:ssä.

Ranskan mukaan Navalnyi maksoi Putinin sorron vastustamisesta hengellään.

– Aleksei Navalnyi maksoi hengellään sortojärjestelmän vastustamisesta. Hänen kuolemansa rangaistussiirtolassa muistuttaa meitä Venäjän hallinnon todellisesta luonteesta, kirjoitti ulkoministeri Stephane Sejourne X:ssä.

Norjan ulkoministerin Espen Barth Eiden mukaan Venäjän hallinnolle lankeaa "raskas vastuu" Navalnyin kuolemasta.

Italian pääministeri Giorgia Meloni kuvaili oppositiopoliitikon kuoleman olevan varoitus kansainväliselle yhteisölle. Samalla Meloni peräänkuulutti selvitystä tapahtuneesta.

Cameron: Putin tulisi saattaa vastuuseen

Britannian pääministerin Rishi Sunakin mukaan oppositiopoliitikon kuolema on valtava murhenäytelmä Venäjän kansalle.

– Venäjän demokratian kiivaimpana puolustajana Aleksei Navalnyi osoitti uskomatonta rohkeutta koko elämänsä ajan, Sunak kirjoitti X:ssä.

Britannian ulkoministeri David Cameron puolestaan sanoi perjantaina, että Putin tulisi saattaa vastuuseen tapahtuneesta.

– Putinin Venäjä keksi syytteet häntä vastaan, myrkytti hänet, lähetti hänet arktiseen rangaistussiirtolaan, ja nyt hän on kuollut traagisesti, entinen pääministeri Cameron sanoi X:ssä.

– Kenenkään ei tulisi epäillä hänen (Putinin) hallintonsa kauhistuttavaa luonnetta, Cameron lisäsi.

Ukrainan presidentin kansliapäällikön Andri Jermakin mukaan Putin pelkää kaikkea haastamista.

– Putin edustaa äärimmäistä pahaa, joka pelkää kaikkea kilpailua. Venäläisten henki on hänelle merkityksetön. Jokaisen, joka ehdottaa neuvotteluja hänen kanssaan, täytyy tajuta, ettei häneen voi luottaa. Ainut kieli, jota hän ymmärtää, on voima, Jermak kirjoitti Telegram-viestipalvelussa.