Vihreiden ex-puheenjohtajaa Osmo Soininvaaraa huolestuttaa vihreiden politiikan kysymyksenasettelujen kaventuminen.

– Olen huolissani siitä, että se väestönosa, johon vihreät vetoaa, on supistumassa. Sitä on jopa tietoisesti supistettu. Minun tuttavapiirissäni hyvinvoivassa keskiluokassa oli aiemmin tavallista äänestää vihreitä, mutta se on selvästi vähentynyt, Soininvaara sa-noo.

– Tässä on kyse samasta, kuin jos keskusta keskittyisi vain maanviljelijöihin ja unohtaisi kaikki muut. Se on epäviisasta puolueen menestyksen kannalta.

Soininvaaran mukaan vihreiden ongelma on paljolti viestintäpoliittinen, ei niinkään puolueen poliittiseen linjaan liittyvä.

– Kovin yksipuolisiin feministisiin teemoihin ja triviaaliin sosiaalipoliittiseen edistyksellisyyteen keskittyminen ei ole hyvä asia. Feminismi ja seksuaalivähemmistöt ovat molemmat tärkeitä aiheita, mutta ne eivät riitä. En vastusta niiden esillä pitämistä, mutta esillä pitäisi kyetä pitämään muitakin asioita ja vastata muihinkin kysymyksiin.

Soininvaaran mukaan vihreiden kasvulle olisi Suomen poliittisessa kentässä tilaa, sillä Suomessa ei ole selvästi profiloitunutta liberaalipuoluetta.

– Saksan vihreiden nousu selittyy sillä, että he ovat ottaneet liberaalidemokraattiselle puolueelle kuuluneen paikan. Tällainen nousu olisi mahdollista Suomessakin. Tämä ei edellyttäisi niinkään politiikan vaan puhetapojen muuttamista ja irtautumista identiteettipolitikoinnista, Soininvaara sanoo.