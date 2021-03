Jukka Honkapirtti on ammatiltaan koiravaljakkoyrittäjä. Hän on alihankkija, jolla olisi normaalisti paljon tarvetta koirien kuljettamiselle autolla. Kuluneen koronavuoden aikana moni bensalitra on jäänyt ostamatta, kun koiravaljakoilla ajavat turistit ovat puuttuneet.

Kuva: Jussi Leinonen