Eduskuntaan on kevään aikana tulossa kansalaisaloite, joka vaatii polttoaineveron puolittamista. Aloite on saanut alkunsa autoilijoiden kurittamisen lopettamista vaativasta Facebook-ryhmästä, jossa on yli 280 000 jäsentä.

Kansanliikkeen keskusteluissa korostuu polttoaineveron korkea taso ja se on kuvattu nykyhallituksen aiheuttamaksi. Taustan keskustelulle luovat perusteettomat väitteet, joiden mukaan hallitus suunnittelee 30 sentin korotusta bensalitran hintaan.