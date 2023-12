BBC:n artikkelissa tuodaan esille myös talvipyöräilyn ekologisuus. Kuva: Jarmo Kontiainen

Oulu keräsi jälleen huomiota talvipyöräilykulttuurillaan, kun Iso-Britannian yleisradioyhtiö BBC julkaisi keskiviikkona pitkän artikkelin Oulusta talvipyöräilyn pääkaupunkina.

Tosin juttuun on päässyt lipsahtamaan virhe, sillä Oulua kutsutaan lappilaiseksi kaupungiksi.

Lue BBC:n juttu tästä: How Oulu became the winter cycling capital of the world

Oulun kaupungin liikenneinsinööri Harri Vaarala esittelee jutussa pyöräteiden talvikunnossapitoa ja kertoo, että Oulussa periaatteena on aurata pyörätiet ennen autoteitä. Vaarala kertoo myös itse olevansa innokas talvipyöräilijä.

BBC kertoo jutussaan myös koululaisten pyöräilystä. Esimerkiksi on nostettu Oulun Metsokankaan koulu, jossa yli 90 prosenttia lapsista pyöräilee tai kävelee kouluun myös talvisin.

Talvipyöräilyn suosion syyksi epäillään esimerkillisen pyöräteiden kunnossapidon lisäksi Oulun kauniin talvisia maisemia.