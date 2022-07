Joel Hyvärinen, Lola Ingman, Alexander Salo, Maria Salomaa ja Viivi Wuoristo saapuivat Bättre Folkiin Rovaniemeltä, Turusta ja Helsingistä. Festivaaleilta he ovat odottaneet eniten paljuun pääsemistä, aamu-uinteja meressä, välitöntä tunnelmaa ja hyviä kohtaamisia. – Tämä on upeaa, kun voi seurata keikkoja suoraan paljusta. Tässä on juuri sopiva äänenvoimakkuus. Pääsee nauttimaan samppanjalasi kädessä tästä tunnelmasta, Hyvärinen sanoo.

Kuva: Tiina Wallin