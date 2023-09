Kuusi nuorta miestä on kivunnut mopoauton lavalle sunnuntaina Ouluhallin parkkipaikalla. Wili Mattilan, 15, omistaman menopelin takalasiin on juuri kiinnitetty uusi tarra, jossa lukee #eikiusita. Se on autourheilua harrastavien merkki, jolla kampanjoidaan kiusaamista vastaan.

Oululaiskaverukset ovat tulleet Ouluhallissa järjestettyyn Hifi & Tuning Show -autotapahtumaan, mutta nyt he ovat sulattelemassa nähtyä ja koettua. Mieleen on jäänyt etenkin Mersu-limusiini.

Autojen tuunaukseen ja hifi-laitteistoihin keskittyvä tapahtuma järjestettiin Oulussa viikonloppuna jo 20. kerran.

Tapahtumaan kaverukset tulivat autojen perässä. Vaikka he eivät ikänsä puolesta vielä rattiin pääsekään, silti osa heistä jo rassaa autoja, kuten Väinö Lapinoja, 16, joka kertoo huoltavansa perheensä autoa.

Mattilaa taas polttelisi saada mopoautoonsa kunnon hifi-laitteisto, joka pitäisi tietysti olla mahdollisimman iso ja bassokaiuttimissakin saisi olla potkua.

Mopoauton äänentoistolaitteistolaitteistosta otetaan kaikki irti jo nykyisellään, mutta mikä siellä soi?

– Amispoppi ja chachachaa, kaverukset vastaavat ykskantaan.