Lauri Porra tunnetaan muun muassa Stratovarius-yhtyeen basistina. Kuva: Jarmo Katila

Oulu Sinfonian Vuodenajat 2.0 -konsertti esittelee kaksi vuoden kiertoa kuvaavaa teosta.

Keskiviikkona 14. helmikuuta ja torstaina 15. helmikuuta kello 19 Madetojan salissa soitettavissa konserteissa ensimmäisellä puoliajalla kuultava Max Richterin mukaelma Antonio Vivaldin Vuodenajoista tekee kunniaa alkuperäisille sävellyksille, mutta lisää joukkoon hienovaraisia vihjeitä 2000-luvun tyyleistä, kuten minimalismista ja ambientiesta – kadottamatta alkuperäisen musiikin kauneutta.

Toisella puoliajalla basisti-säveltäjä Lauri Porra puolestaan tuo ensi kertaa Suomeen uutuusteoksensa Seasons in Moominvalley, joka on saanut inspiraationsa Tove Janssonin maailmasta.

Lauri Porra on laaja-alainen muusikko. Hän on paitsi power metal -bändi Stratovariuksen basisti, myös säveltäjä ja taiteellisten sisältöjen suunnittelija, jonka teoksia on kuultu sinfoniaorkestereiden ohjelmistoissa ympäri maailman.

Viimeisimmäksi hänen musiikistaan on voinut nauttia tammikuussa ensi-iltansa saaneessa Tiina Lymin ohjaamassa elokuvassa Myrskyluodon Maija.

Porra on myös Moomin Characters Oy:n musiikillinen neuvonantaja. Ajatus Vuodenajoista syntyikin Muumien äänimaailmoja suunnitellessa.

– Janssonin Muumeista on tehty useita erilaisia animaatioversioita, mutta koskaan aiemmin niissä ei ole käytetty hänen upeita alkuperäisiä piirroksiaan, Porra kertoo.

Työryhmään kuuluva kuvittaja-graafikko Carlos da Cruz on tehnyt kuvituksia usealle kustantamolle Suomessa ja Ranskassa. Tavoitteena oli luoda kuvituksen ja musiikin avulla rauhallinen tila. Kuvien animointi eteneekin liikkeiltään pieninä otteina Muumilaakson vuodenkierrosta.

Seasons in Moominvalley -sävellys alkaa Alma Pöystin lukemalla tarinalla kirjasta Näkymätön lapsi. Kuva: Marica Rosengard

Seasons in Moominvalley käynnistyy tarinalla Janssonin kirjasta Näkymätön lapsi, joka toimii Vuodenaikojen esipuheena. Tarinan lukee Tove-elokuvassa Tove Janssonin roolissa ihastuttanut näyttelijä Alma Pöysti.

Konsertin liiderinä ja viulusolistina soittaa Antti Tikkanen. Lauri Porraa kuullaan oman teoksensa sähköbassosolistina.