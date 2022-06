Barot's ruokaketju haluaa avata toistaiseksi pohjoisimman ravintolansa Ouluun. Suunnitelmat ovat jo pitkällä, mutta liikepaikka ei ole vielä täysin lukkoon lyöty. Tavoitteena olisi kuitenkin avata ravintola Oulun keskustan alueelle ensi vuoden alussa.

Barot's avasi koronapandemian aikana neljä uutta ravintolaa, mikä tuntuu alan kurimuksen keskellä poikkeukselliselta.

– Käänsimme asian niin, että hyväksyimme realiteetit ja keskitimme kaiken tarmon keinoihin, joilla selviydymme kriisistä. Kehitimme digitaalisia kanavia ja koko konseptiamme, kertoo Barot'sin toimitusjohtaja Toni Kivilahti yrityksen tiedotteessa.

Barot's ketju haluaa avata toimipisteen Oulun keskustaan. Barot'sin menu koostuu pääasiassa burgereista. Kuva: Barot's

– Pandemian alkuhetkillä päätimme, että emme lomauta yhtään työntekijää, minkä tiesimme olevan riski, mutta onnistuessaan loistava investointi.

Ketjusta kerrotaan, että sen tavoitteena on avata koko maahan yhteensä 30 ravintolaa. Lisäksi strategiaan on kirjattu, että vuonna 2023 ketjulla olisi ensimmäinen ravintola ulkomailla. Parhaillaan selvitykset ovat käynnissä Espanjassa.

Yhtiön konsepti on niin sanottua fast casualia. Fast casual -nimi tulee fast food ja casual dining sanojen yhdistämisestä. Tämä tarkoittaa ruokaa, joka on pikaruoan ja perinteisten ravintoloiden väliltä. Barot'sin valikoimiin kuuluu erilaisia burgereita, joista löytyy myös useita vegaanisia vaihtoehtoja. Lisäksi listalla on muun muassa erilaisia burritoja ja friteerattuja herkkuja.

Barot'sin ovat perustaneet Puuilon perustaja Markku Tuomaala ja Scanburgerin perustaja Elias Sarajärvi. He avasivat ensimmäisen ravintolan vuonna 2018 Järvenpäähän. Viimeisin yhteensä kuudesta toimipisteestä avattiin viime helmikuussa Raisioon.

Ravintolaketju työllistää tällä hetkellä 90 ravintola-alan ammattilaista. Kivilahden unelmana olisi työllistää satoja ammattilaisia ja luoda nuorille uramahdollisuuksia.

Oulu on Barot'sille eräänlainen kotikenttä. Kempeleessä asuva Sarajärvi avasi ensimmäisen Scanburgerin Ouluun vuonna 1996. Kivilahti itse on puolestaan haukiputaalainen.

– Ehdottomasti, ravintolan avaaminen Ouluun on meidän prioriteettilistan kärjessä.