Barcelona

Messin ura ei jatku Barcelonassa. Kuva: Alejandro Garcia

Jalkapallosuuruus Lionel Messi ei jatka Barcelonassa, seura ilmoitti. Seuran mukaan jatkosopimusta ei saada aikaan ja näin 13-vuotiaana Barcelonaan tullut 34-vuotias argentiinalainen jättää seuran.

Seuraikoni Messin sopimus Barcelonan kanssa umpeutui heinäkuun alussa. Messin kerrottiin suostuvan uuteen sopimukseen alennetulla palkalla, mutta Barca kertoo, että sopimus ei sittenkään toteudu.

– Vaikka FC Barcelona ja Lionel Messi pääsivät sopuun (sopimusehdoista) ja vaikka kummankin osapuolen selkeä tavoite oli allekirjoittaa sopimus, sitä ei voida tehdä taloudellisten ja rakenteellisten esteiden takia, seura kertoi.

Barcelona on velkaantunut rajusti, ja mainituilla esteillä se viittaa Espanjan liigan asettamiin rajoitteisiin. Liiga vaatii Barcalta palkkaleikkauksia.

– Kun tilanne on tämä, Lionel Messi ei pysy Barcelonassa. Kumpikin osapuoli harmittelee syvästi, että niin pelaajan kuin seurankaan toiveet eivät toteudu.

Ero oli toteutua jo vuosi sitten, kun Messi pyrki pois Barcelonasta. Lopulta mies kuitenkin jatkoi, ja vielä torstai-illan järisyttävään tietoon saakka kuviteltiin, että Messi jatkaisi vielä uudella viisivuotisella sopimuksella vuoteen 2026 eli 39-vuotiaaksi asti.

PSG, City - vai rapakon takainen?

Messi on Barcelonan kaikkien aikojen maalikärki huimalla 672 osuman saldollaan. Hän on voittanut seurassa kymmenen Espanjan mestaruutta, neljä Mestarien liigan mestaruutta ja seitsemän Espanjan cup-mestaruutta.

Mitä Messi sitten tekee seuraavaksi? Se on selvää, että iästään huolimatta hän on jalkapallomaailman halutuin pelaaja, ja sellaiset seurat kuin ranskalainen PSG tai englantilainen Manchester City on mainittu mahdollisina vaihtoehtoina jo pitkään. Cityssä Messi pääsisi Barcelonan ex-luotsin Pep Guardiolan seuraan.

Myös Pohjois-Amerikan MLS-liiga voisi olla vaihtoehto. Messi on aiemmin vihjaillut harkinneensa MLS:n kokemista.

Juttua päivitetty kauttaaltaan kello 22.17.