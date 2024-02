Raatin stadionin kupeessa pakkasta on liki parikymmentä astetta, mutta se ei näytä lukion päättäviä abiturientteja häiritsevän.

Kuorma-autojen lavoilla seisoo torstai-iltapäivänä toistatuhatta abia, ja seassa näkyvät monet tutut hahmot karnevaalitunnelmissa: Simpsonit, halinallet, pahatar, haltijat, astronautit ja barbiet.

Mukana ovat myös Trip-mehuiksi pukeutuneet Sara Byskata ja Anna Björkgren Svenska Privatskolan i Uleåborgista. Heillä on taktiikka valmiina pakkaskelissä selviytymiseen.

– Tämä asu oli Saralta hyvä idea. Tänne alle saa vaikka kuinka paljon vaatteita, kertoo Anna Björkgren.

Aiemmin päivällä ystävykset juhlivat omalla lukiolla abigaalan merkeissä. Ohjelmassa oli leikkejä, kilpailuja ja palkintojenjakoa opettajille ja oppilaille. Myös abivideo sai ensi-iltansa.

Yllättävää kyllä, abiajelun jälkeen koko porukalla on suunnitelmissa päiväunet. Vasta sen jälkeen ilta jatkuu Oulun yössä.

Edeltävä yö kului koululla abigaalan valmisteluissa, ja yöunet jäivät vähäiseksi.

– Taisin lähteä puoli kahden aikaan koululta. Aika myöhään se meni. Jotkut jäivät sinne ihan yöksi, kertoo kenguruksi pukeutunut Venla Santamäki.

Kukkaset juhlivat pakkassäässä. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen Arvovaltaisia abeja. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen Batman ja kumppanit. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen Petteri Orpo pääsi mukaan penkkariajelulle. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen Toppavaatteet mahtuivat hyvin penkkaripukujen alle. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Abiautot ajoivat tänä vuonna reittiä: Raatintie - Merikoskenkatu - Kajaaninkatu - Kirkkokatu - Pakkahuoneenkatu - Isokatu - Linnankatu - Kirkkokatu.

Oulunsalon lukion rehtori Tuula Tervonen kertoo, että penkkareiden järjestyssäännöt ovat viime vuosina tiukentuneet.

Nykyisin karkkeja ei saa heitellä liikkuvista autoista, ja myös alkoholinkäyttö ja leluaseet on kielletty. Tarkoituksena on turvata sekä abien että yleisön turvallisuus.

– Kaikista tärkeintä on, että abiturienteilla on turvallinen olo ja he saavat rauhassa iloita ja riemuita tästä päivästä, Tervonen sanoo.

Lukioiden lisäksi mukana järjestelyissä ovat muun muassa poliisi ja pelastuslaitos.

Penkkariperinteen juurien voidaan nähdä ulottuvan jo 1860-luvulle. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Tervonen kertoo, että lukioille penkkarit maksavat noin 5 000 euroa. Kun mukana on kymmenen lukiota, se tarkoittaa noin 500 euroa per koulu. Osan autoista abit ovat maksaneet itse.

Vaikka tapahtuman järjestelyt vaativat ponnistuksia, Tervonen uskoo penkkariperinteen saavan jatkoa myös tulevina vuosina.

– Jos keneltä tahansa meiltä kysytään, mitä muistatte lukiosta, niin varmaan se vastaus on useimmilla, että penkkarit ja vanhojen päivän, hän sanoo.

Tervonen on tosin ehdottanut, että penkkarikulkueesta voisi jättää autot pois. Silloin samanlaisia turvallisuusjärjestelyitä ei tarvittaisi, ja kyse olisi myös ympäristöteosta.

– Mutta se pitäisi lähteä opiskelijoista, mitä he haluavat.

Kaikki on sujunut kuitenkin tänä vuonna hyvin.

– Ainoa jännitysmomentti oli tämä pakkanen, mutta luotettiin siihen, että vähän sellaisessa talvisodan hengessä nuoretkin osaavat pukeutua, Tervonen sanoo.

Penkkarikylteissä näkyvät tutut meemihahmot. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen Abeilla edessä häämöttää lukuloma ja ylioppilaskirjoitukset. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen Abikylteissä tyypillisiä aiheita ovat esimerkiksi ajankohtaiset ilmiöt, poliittiset kannanotot ja lukiolaisten arkeen liittyvät vitsit. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen Halinallet. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen Kylteissä näkyivät tänä vuonna myös presidentinvaalit. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Oulun Raatiin on saapunut myös Marge Simpson, Patty Bouvier ja Selma Bouvier Kastellin lukiosta.

– Haluttiin keksiä sellainen puku, mitä ei ole hirveän monena vuotena nähty, sanoo Margeksi pukeutunut Viivi Ponto.

– Hirveästi oli ideoita teletapeista keijukaisiin, mutta sitten päädyttiin tähän, Milja Parkkisenniemi kommentoi vierestä.

Kuorma-auton kylkeen ripustetut kyltit ovat heidän tekemiään. Ne syntyivät valinnaisen kuvaamataidon kurssilla.

Penkkariajon jälkeen Kastellin lukion abien ilta jatkuu Kempeen lukion ja Laanilan lukion abien kanssa yhteisillä jatkoilla.

Viivi Ponto (vas.), Milja Parkkisenniemi ja Reetta Pietilä kuuluvat ensimmäiseen ikäluokkaan, joilla lukion kurssien tilalle tulivat opintopisteet. He pukeutuivat penkkaripäivänä Simpsoneiden hahmoiksi. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Kuorma-autot pitävät kovaa hurinaa, ja tunnelma kohoaa.

– Ystävyyden voimalla pysytään lämpimänä, kertoo prinsessa Ruususen hahmoiksi pukeutunut porukka Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta.

Hetken päästä raikaa lukion oma laulu.

– Itselläni on sellaiset fiilikset, että ihanaa kun tulevaisuus alkaa. Pääsee sitten yliopistoon ja kaikkea, sanoo yksi lukion abeista megafoniin.

Perjantaina lukiolaisten juhlat jatkuvat vanhojen tanssien merkeissä. Kaleva Live on Ouluhallissa seuraamassa Lyseon lukion tansseja kello kymmenestä alkaen.