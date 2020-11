Barack Obama puhui Joe Bidenin kampanjatilaisuudessa Atlantassa päivää ennen Yhdysvaltain presidentinvaaleja. Kuva: ERIK S. LESSER

Yhdysvaltain entisen presidentin Barack Obaman elämäkerta A Promised Land (suom. Luvattu maa) julkaistiin tiistaina samaan aikaan eri puolilla maailmaa. Kirja julkaistaan poliittisesti myrskyisänä ajankohtana, kun Yhdysvalloissa on käyty pari viikkoa sitten maata voimakkaasti jakaneet vaalit ja istuva presidentti Donald Trump ei ole vielä selkeästi myöntänyt vaalitappiotaan.

Obama alkoi kirjoittaa kirjaa virkakautensa päätyttyä vuonna 2017. Alun perin hänen piti kirjoittaa vuodessa 500-sivuinen teos. Sanottavaa oli kertynyt kuitenkin paljon. Kirjan suomennoksen yli 800 sivua kattaa Obaman presidenttikaudesta ensimmäiset kaksi ja puoli vuotta. Kirjasta on tulossa myöhemmin toinen osa.

Sanomalehti The New York Timesin mukaan kirjasta saattaa tulla yksi kaikkien aikojen myydyimmistä poliittisista muistelmista.

Kirjan suomenkielisen version kustantaja Otava palkkasi kolme kääntäjää teosta suomentamaan. Näin kirja saatiin julkaistua Suomessa samaan aikaan kuin Yhdysvalloissa.

Toinen osa tulossa

Kirjan ensimmäinen painos on Yhdysvalloissa ja Kanadassa 3,4 miljoonaa kappaletta ja muualla maailmassa 2,5 miljoonaa. Kirja julkaistaan 19 kielellä muun muassa espanjaksi, kiinaksi, suomeksi ja portugaliksi. The New York Timesin mukaan kirjaa ollaan parhaillaan kääntämässä kuudelle muulle kielelle.

Kirjan suurista ennakko-odotuksista kertoo se, että Kramersin kirjakauppa Washingtonissa avasi ovensa tiistaina juuri vuorokauden vaihduttua, jotta innokkaimmat saisivat kirjan niin pian kuin mahdollista.

Obama kuvaa kirjassaan muun muassa nousustaan presidentiksi ja lapsuuttaan. Hän kertoo yhdysvaltalaismedia CNN:n mukaan kirjassa suhteestaan varapresidenttiinsä Joe Bideniin ja käy läpi tapahtumia, jotka johtivat terroristijohtaja Osama bin Ladenin surmanneeseen hyökkäykseen. Hän kertoo, myös kuinka hänen muutosehdotuksena vuonna 2009 talouskriisin keskellä törmäsivät republikaanien vastustukseen.

Kirjan sivulta käy The Guardianin mukaan ilmi, että Obama on sitä mieltä, että Trumpin valinta hänen seuraajakseen oli selvä vastaisku mustalle presidentille, joka ei aiheuttanut merkittäviä skandaaleja. Se ei ole kirjan pääteema, mutta kulkee mukana pitkin kirjaa.

Mielenkiintoisia ja hillittyjä kuvauksia valtioiden johtajista

Obama kuvaa kirjassaan myös useita valtioiden päämiehiä. Brittiläisen sanomalehti The Guardianin mukaan entisen presidentin kuvaukset ovat mielenkiintoisia mutta hillittyjä.

Venäjän presidentin Vladimir Putinin aiemmin pääministerinä johtama hallitus muistutti Obaman mielestä "yhtä paljon rikollista syndikaattia kuin perinteistä hallitusta".

Britannian entistä presidenttiä David Cameronia Obama kuvailee hieman suopeammin. Hänen mukaansa "Etonissa opiskellut Cameron hallitsi ajankohtaiset kysymykset vaikuttavan perusteellisesti, oli sujuva esiintyjä ja huokui luontevaa itsevarmuutta – ominaista niille, joita elämä ei ole juurikaan potkinut päähän".

Obama kertoo, että vaikka he olivat välillä napit vastakkain, Cameronin kanssa oli hyvä tehdä yhteistyötä muun muassa ilmastonmuutosta, ihmisoikeuksia ja kehitysapua koskevissa kysymyksissä.

Donald Trumpin Obama mainitsee ensimmäisen kerran vasta sivulla 833 kohdassa, jossa hän viittaa Trumpin esittämiin perättömiin väitteisiin, ettei Obama ole syntynyt Yhdysvalloissa.

Obama on kirjoittanut aiemmin kaksi muistelmateosta: Dreams from My Father (suom. Unelmia isältäni) vuonna 1995 ja The Audacity of Hope (suom. Rohkeus toivoa) 2006.