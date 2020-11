Barack Obama kuvaa kirjassaan suhdettaan varapresidentiksi nostamaansa Joe Bideniin, joka voitti presidentinvaalissa istuvan presidentin Donald Trumpin.

Näkökulma

Puhujana hän on rocktähti. Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama on luotettavilta vaikuttavien mediatietojen mukaan ansainnut 400 000 dollaria tai enemmänkin yhdestä puheesta.

Kun tuon hintaluokan puhuja astuu julkisuuteen, odotukset ovat korkealla. Joka päivä ei kannata itseään asettaa inflaatiolle alttiiksi.

Entisenä presidenttinä Obama on tarjonnut miellyttävästi seuraajastaan Donald Trumpista poikkeavan viestinnän tyylin. Obama valitsi heti Valkoisesta talosta lähdettyään linjan, jossa hän puuttuu päivänpolitiikkaan ainoastaan kansakunnan kohtalonkysymysten – kuten demokratian – ollessa pelissä.

Obama on malttanut ihmeen hyvin olla älähtämättä joka kerta, kun Trump tölväisee häntä tai republikaanihallinto pyrkii kääntämään Obaman demokraattihallinnon saavutuksia toisenlaisiksi.

Obamakin ojensi Trumpia

Näinä päivinä Obama-herkkua on tarjolla keskimääräistä enemmän. Brittiyhtiö BBC:n haastattelussa – tai oikeammin etukäteen julkaistuissa maistiaisissa siitä – Obama sanoo, että Trumpin olisi pitänyt tunnustaa tappionsa vaalien jälkeisenä päivänä tai viimeistään kahden päivän kuluessa vaaleista.

Obama sanoo, että tulos on selvä ja että presidentin tehtävä kauden päättyessä on asettaa maansa ensimmäiseksi väistymällä kunniakkaasti. Demokratian uskottavuus ja arvokkuus on asetettava omien pyrkimysten, pettymysten ja tavoitteiden edelle.

Saman on sanonut moni muukin, mutta Obaman sanoilla on painoarvoa. Puhujalla on merkitystä.

Uutiskanava CBS:n sunnuntaiaamun haastattelussakaan Obama ei ollut varsinainen ruudinkeksijä. Hän arveli Trumpin vaalituloksesta esittämien perustelemattomien väittämien kertovan kansakunnan jakautumisesta.

– Mistä se kertoo on, että olemme yhä syvästi jakautuneita. Sen vaihtoehtoisen maailmankuvan voima, joka esitetään noiden äänestäjien kuluttamassa mediassa – sillä on paljon painoa, Obama sanoi haastattelija Gayle Kingille.

Ex-presidentti Barack Obaman uusi muistelmateos ilmestyy tiistaina. Hänet kuvattiin vuosi sitten Malesiassa Obama-säätiön tapahtumassa. Kuva: FAZRY ISMAIL

Mies vailla draamaa

BBC:n haastattelussa Obama puhuu faktoista ja vääristelystä. Hänellä on taito kuvata tapahtumia osuvasti ilman tolkutonta yliampuvuutta, joka usein värittää amerikkalaista poliittista puhetta.

Eipä ihme, että Obama sai uransa nousuvaiheessa lempinimekseen "No Drama Obama" eli mies vailla draamaa.

– On miljoonia ihmisiä, jotka omaksuivat viestin, että Joe Biden on sosialisti, ja jotka omaksuivat sen, että Hillary Clinton oli osa pahaa poliittista klikkiä, joka osallistui pedofiliarinkeihin, Obama sanoo.

Sitaatti viittaa valeteoriaan, jonka mukaan demokraatit olisivat pyörittäneet pedofiilien toimintaa washingtonilaisesta pizzaravintolasta.

Vaikka Trump toistuvasti nimittää sosialisteiksi kaikkia demokraatteja, Bidenia voisi pohjoismaalaisessa poliittisessa kielenkäytössä kuvata ehkä keskustalaiseksi tai sosiaalidemokraatiksi. Voisi hän olla Suomessa kokoomuslainenkin.

Luvassa lisää muistelmia

Obaman uusi muistelmateos A Promised Land (suom. Luvattu maa) ilmestyy tiistaina. Siitä on otettu jo kolmen miljoonan kappaleen painos. Ennakkomyynti on jatkunut verkkokaupoissa viikkoja.

Kirja ilmestyy Suomessa samaan aikaan kuin Yhdysvalloissa. Aikataulua kirittiin palkkaamalla kolme suomentajaa.

Järkälemäisessä teoksessaan (suomennetussa versiossa sivuja on 879) Obama käy CNN:n mukaan läpi nousuaan presidentiksi ja kahta ensimmäistä vuotta virassa. Kirjan uskotaan nousevan yhdeksi kaikkien aikojen myydyimmistä poliittisista muistelmateoksista.

Kun Obama aloitti muistelmien kirjoittamisen luovutettuaan viran Trumpille vuonna 2017, hänen piti kirjoittaa vuodessa 500-sivuinen teos. Sanottavaa oli kertynyt niin paljon, että luvassa on vielä toinen osa.

Barack Obama (oik.) käy kirjassa läpi myös kupruja, joita ura aiheutti liitolle Michelle Obaman kanssa. Pariskunta kuvattiin vuonna 2016, jolloin he isännöivät Valkoista taloa.

Huippupoliitikko puolisona

Obama käy CNN:n mukaan kirjassa läpi suhdettaan varapresidenttiinsä Joe Bideniin ja käy läpi tapahtumia, jotka johtivat terroristijohtaja Osama bin Ladenin surmanneeseen hyökkäykseen. Hän myös reflektoi omaa osuuttaan republikaanipresidentti Trumpin nousuun.

Obama kirjoittaa myös oman versionsa siitä, miten ura politiikan huipulla vaurioitti avioliittoa ja perhe-elämää kahden pienen lapsen isänä. Michelle Obama käsitteli samaa aihetta kaksi vuotta sitten ilmestyneessä muistelmateoksessaan Becoming (suom. Minun tarinani). Kirjaa myytiin alle vuodessa miljoonittain.

Obama on kirjoittanut aiemmin kaksi muistelmateosta: Dreams from My Father vuonna 1995 ja The Audacity of Hope 2006.