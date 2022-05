OULU

Valtavia taikakukkia lahjoitettiin Oulun yliopistollisen sairaalan lastenosastolle. Kuvassa sairaalan varhaiskasvatuksen opettaja Mervi Rauatmaa, palvelupäällikkö Mari Sipilä sekä balettikoulun johtaja ja opettaja Päivi Koskela. Kuva: Mikko Koskela

Balettikoulu Sinikellon taannoisessa baletissa oli rekvisiittana hienoja, jättiläisen kokoisia taikakukkia. Nyt ne on lahjoitettu Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) lastenosastolle.

– Kaikkiaan 22 taikakukkaa meni lasten iloksi kevättä tuomaan sairaalaan, koulun johtaja ja opettaja Päivi Koskela kertoo.

Taikakukat ovat peräti 170 senttimetriä korkeita. Ne on askarreltu ja ommeltu ylimääräiseksi jääneistä kierrätyskankaista varta vasten Pomenia Taikamaailman suuri seikkailu -baletin esityksiä varten. Balettia esitettiin Oulun teatterilla aiemmin keväällä.

– Jokainen kukka on omanlaisensa yksilö. Siellä on kimaltavaa ja pörröistä ja vaikka minkälaista. Kukat on valmistettu kangaspakoista ylijääneistä pahvirullista ja esityspukukankaiden ylijäämäpaloista. Ne olivat niin upeita, että halusimme ilahduttaa niillä lastenosastoa, Koskela toteaa.

Taikakukat olivat rekvisiittana kertakäyttöisiä. Toisinaan balettien rekvisiittaa voidaan uusiokäyttää useammissa eri esityksissä. Taikakukat olivat kuitenkin jo kooltaan niin suuria, ettei niitä ollut tarkoituksenmukaista säilyttää.

– Laitamme ilon kiertämään lahjoittamalla kukat näin esityksen jälkeen sairaalaan, Koskela sanoo.

Palvelupäällikkö Mari Sipilä OYSista kiittää balettikoulua mukavasta lahjoituksesta lasten, perheiden ja henkilökunnan iloksi.

– Värikkäät ja kauniit kukat tuovat kesän tiloihimme ja tulevat ilahduttamaan sisääntulo- ja odotusaulojamme, palvelupäällikkö Sipilä toteaa.