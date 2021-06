Lainsäädäntö on demokraattisen järjestelmämme tärkein keino ohjata yhteiskuntaa kohti asetettuja tavoitteita. Lainsäädännössä on kansalaisille säädetty sekä oikeuksia että velvollisuuksia. Lakien on oltava ymmärrettäviä ja niiden vaikutusten ennakolta arvioitavia.

Laadukkaassa lainvalmistelussa on ehdottoman tärkeätä tunnistaa vaikutukset niihin ihmisiin ja toimialoihin, joihin säädös kohdistuu. Tämä taataan niin, että eri ihmisryhmiä ja toimialoja koskevan lainsäädännön valmisteluun otetaan mukaan asiaan vihkiytyneitä asiantuntijoita ja intressitahoja.