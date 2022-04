Lasten- ja nuorisopsykiatristen palveluiden jonot ovat yhä liian pitkiä, vaikka Oulun kaupunki on tehnyt toimia tilanteen muuttamiseksi. Kuvituskuva. Kuva: Jussi Leinonen

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto on antanut Oulun kaupungille määräyksen saada lasten ja nuorten mielenterveyspalvelut lainmukaisiksi elokuun loppuun mennessä. Avin mukaan hoitoon ei pääse edelleenkään lain vaatiman kolmen kuukauden sisällä, vaikka kaupunki onkin tehnyt toimenpiteitä mielenterveyspalveluiden jonotilanteen korjaamiseksi.

Avi kertoo, että kaupungin antaman selvityksen mukaan lasten- ja nuorisopsykiatrisiin palveluihin yli kolme kuukautta jonottaneiden määrä on yhä kasvussa.

Samalla aluehallintovirasto velvoittaa Oulun kaupungin huolehtimaan siitä, että hoitoa saa tulevaisuudessakin lain vaatimissa puitteissa.

Kaupunki on yrittänyt ratkaista tilannetta muun muassa vuokratyövoiman ja ostopalveluiden avulla. Lisäksi se on kehittänyt yhteistyötä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa. Myös rekrytointia ja toimintatapoja on kaupungin mukaan kehitetty.

Avi kertoo, että kaupungin pitää antaa aluehallintovirastolle selvitys 15. syyskuuta mennessä siitä, miten lasten- ja nuorisopsykiatrisiin palveluihin hoitoon pääsy on hoidettu lainmukaiseksi.

