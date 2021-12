Oulun talviuimareiden hallituksen puheenjohtaja Salla Lamminpää kertoo virallisten ja hoidettujen talviuintipaikkojen olevan turvallisia. Avannossa kannattaa ensimmäisillä kerroilla vain kastautua. Kuva: Tiina Wallin

– Hengitä rauhassa, kun menet veteen, Oulun talviuimareiden hallituksen puheenjohtaja Salla Lamminpää neuvoo avantouintia aloittavaa.

Neuvoille on kysyntää, sillä avantouinnin suosio on ollut kasvussa ja se näkyy Oulussakin. Oulun talviuimareiden yhdistyksessä on jäseniä noin 150, mutta talviuimareita on Oulussa Lamminpään mukaan moninkertainen määrä eikä Tuiran talviuintipaikka oikein riitä tämän väen tarpeisiin.