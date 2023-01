Hyvin liukkaat kelit näkyivät liikenneonnettomuuksien määrässä perjantaina. Oulussa ja laajemmin Pohjois-Pohjanmaalla sattui etenkin aamulla useita ulosajoja.

Iltaan mennessä tilanne oli päivystävän palomestarin mukaan rauhoittunut.

Tiellä 22 henkilöauto ajoi ojaan kello 7.11 Oulun Hangaskankaan ja Muhoksen Kosulan välisellä tieosuudella. Haittaa liikenteelle ei tiettävästi muodostunut eikä ainoa osallinen eli kuljettaja loukkaantunut.

Kello 7.35 henkilöauto ajoi niinikään ojaan Nelostiellä Leskelän ja Pulkkilan välisellä tieosuudella. Henkilövahinkoja ei tässäkään onnettomuudessa sattunut.

Rantsilan kohdalla tie oli poikki useita tunteja

Siikalatvalla sattui aamulla useampi onnettomuus, jotka vaikuttivat liikenteeseen.

Ensin säiliörekka ajoi Nelostiellä penkkaan kello seitsemän jälkeen aamulla. Henkilövahinkoja ei sattunut, eikä esimerkiksi vuotoja ilmennyt. Tarkempi sijainti oli Hyttikosken ja Rantsilan välisellä tieosuudella.

Noin kaksi tuntia myöhemmin toinen rekka törmäsi tien reunalla odottavaan ajoneuvoon. Paikalla olleet poliisit joutuivat poliisin tiedotteen mukaan väistämään rekkaa, jonka vetoauto päätyi ojaan kyljelleen, ja perävaunu kaatui tielle. Henkilövahinkoja ei tässäkään sattunut.

Tie oli kuitenkin suljettu liikenteeltä useita tunteja, sillä tiellä makaava perävaunu tukki tietä. Noin kello 13 perävaunu oli saatu nostettua tieltä ja liikenne palautui normaalisti.

Tien ollessa suljettuina kiertotiet kulkivat teiden 88 ja 86 kautta.

Toisen liikennehaitan päätyttyä Nelostiellä on kuitenkin jatkunut aamuisiin rekkakolareihin liittyvä liikennehaitta iltaan saakka. Tien toinen kaista on ollut suljettuna kello kahdesta saakka iltapäivällä, sillä paikalla suoritetaan kuorman purkutyötä. Kun kuorma on saatu purettua, on rekka tarkoitus nostaa.

Oulussa bussit liukastelivat

Kaleva sai lukijavinkin myös tienpenkkaan ajaneesta linja-autosta Oulussa. Kuvien perusteella linja 2 bussi ajoi Neitsytkorventiellä Kaakkurissa lumipenkkaan varhain perjantaiaamuna.

Oulun joukkoliikenteen viestinnän mukaan kuljettaja oli ajanut mutkaan hyvin hitaasti, mutta peilikirkkaalla jäällä ei ollut mitään tehtävissä, vaan linja-auto liukui lumipenkkaan. Kyydissä ei ollut matkustajia.

Auto piti hinata pois ojasta, eikä se päässyt ajoon aikataulun mukaisesti. Tämä aiheutti aamun liikenteessä jonkin verran myöhästymistä.

Bussit liukastelivat myös torstaina alkuillasta. Silloin Kaakkurissa kaksi bussia törmäsi mutkassa niin, että ajoneuvojen nurkat kolahtivat. Henkilövahinkoja ei syntynyt, mutta matkustajat joutuivat jatkamaan matkaansa muilla keinoin. Liikennöitsijän mukaan asian tutkinta on kesken.

Uutinen päivittyy päivän mittaan.