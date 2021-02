Sähköautoilu on autoista kiinnostuneille passeli puheenaihe. Joko sähköauto on innostuksen aihe tai raivostuttava piikki lihassa.

Osa autoilijoista on jo sellaisia, joille sähköautoilu on tärkein vaihtoehto. Erityisesti nuorisossa on väkeä, joka puhisee harmissaan, kun kuulee vanhempiensa hankkineen uuden auton, mutta bensavetoisena.