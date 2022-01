Aivan jokainen auto on pieni ihme, se onnettominkin rakkine. Auto on maaginen laite, jossa parhaimmillaan yhdistyvät äärimmäinen insinööritaito ja silmää hivelevä teollinen muotoilu. Auto kertoo myös ajastaan, kuten vaikka Lada 1200, jossa italialainen muotoilu kohtaa neuvostoliittolaisen avaruusajan teknologian. Huomaan myös kiintyväni kulkupeleihini. Esimerkiksi jo kauan sitten myymäni mustan Aero Saabin menettäminen sattuu yhä.

Autoilu on enemmän kuin logistiikkaa. Siihen kiteytyy elämä. Suhteeni autoihin ja autoiluun on muuttunut viimeisen kymmenen vuoden aikana. Syitä on kaksi, joista ensimmäinen liittyy ikääntymiseeni.