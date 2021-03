Suomi on pitkien etäisyyksien maa ja auto on useimmille meille suomalaisille arjen välttämättömyys. Varsinkin pohjoisessa asuville autosta on tullut luonnollinen osa liikkumista, syystäkin.

Auto on välttämätön kulkuväline kaikkialla suurimpien kaupunkien julkisen liikenteen ulkopuolella. Kun jokin on välttämätöntä, sen pitää keskustan mielestä olla myös kohtuuhintaista.