Pelastuslaitos sammutti torstain ja perjantain välisenä yönä tulipaloa Iissä Kauppatiellä.

Tuleen syttynyt autiotalo sijaitsee nelostien vieressä. Pelastuslaitoksen mukaan kyseessä on hylätty omakotitalo, joka on ollut tyhjillään niin pitkään, että tontti on osin metsittynyt.

Talo ei tuhoutunut palossa täysin, mutta kärsi vaurioita. Pelastuslaitos hoitaa jälkisammutusta vielä perjantaiaamun. Palomestarin mukaan kyse on purueristeisestä talosta, joka voi syttyä uudelleen herkästi.

Poliisi tutkii palon syttymissyytä.