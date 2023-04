Autioon taloon tehty nuotio aiheutti hälytyksen rakennuspalosta Oulun Hupisaarten puistoalueelle sunnuntai-iltana.

Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että ohikulkija oli huomannut autiosta hirsitalosta tulevan savua. Pelastuslaitoksen päästessä paikalla savua tuli jo rakennuksen ikkunasta ja ovesta.

Pelastajat murtautuivat rakennuksen teljetystä ovesta läpi. Sisältä löytyi ison nuotion ääressä istuva mies.

Palokunta sammutti nuotion ja vei miehen ensihoidon tarkastettavaksi. Tilanne ei ehtinyt kehittyä varsinaiseksi rakennuspaloksi, vaikka palo olisi voinut hyvinkin levitä rakenteisiin. Tapahtuneesta selvittiin myös ilman henkilövahinkoja.

Päivystävän palomestarin mukaan kyseessä on Oulun kaupungin omistuksessa oleva autio kiinteistö. Hupisaarten alueella autioita rakennuksia on Sahasaaressa, joka on Lasaretinväylän varrella.

Paikalle hälytettiin useita pelastuslaitoksen yksiköitä.