Elokuvatuottaja Essi Haukkamaa. Kuva: Pekka Peura

Essi Haukkamaa on lentänyt pitkän matkan viettääkseen joulunseutua hankien keskellä. Elämä on vienyt Haukkamaan kotikulmilta Iistä aina Australiaan saakka, minne hän on jo vuosia sitten asettunut ja perustanut perheen.

Haukkamaa opettaa Sidneyn elokuvakoulussa. Tämän lisäksi hän pyörittää omaa tuotantoyhtiötä, jolla on haarakonttori Suomessa, Helsingissä. Haukkamaa ollut ollut tuottamassa niin fiktiota kuin dokumentteja, mutta viime vuosina sydän on kääntynyt erityisesti dokumenttien puoleen. Seuraava tuotanto on suunnitteilla ja se liittyy oululaiseen ilmakitarointiin.

Haukkamaan tuottaman tulevan dokumentin päähenkilö on ilmakitarayhteisölle hyvinkin tuttu henkilö: Justin "Nordic Thunder" Howard. Amerikkalainen, Ouluun ja Suomeen rakastunut ilmakitaralegenda aikoo pyöräillä kesällä 2023 Suomen eteläkärjestä pohjoiseen.

Essi Haukkamaa kertoi tästä tulevasta projektista ja monesta muusta vieraillessaan Radio Kalevassa. Toimittajana Sini Salmirinne.