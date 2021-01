Kuhmossa on sattunut aura-auton ja kahden raskaan ajoneuvon onnettomuus tiellä 75.

Nurmes–Kuhmo-tie oli ensin suljettuna liikenteeltä onnettomuuden vuoksi Lepomäen kohdalla. Nyt yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä ja onnettomuuspaikalla on liikenteenohjaus.

Onnettomuus sattui perjantaina ennen kello 9.30:tä.

Pelastuslaitoksen mukaan autoissa olleet kuljettajat eivät loukkaantuneen onnettomuudessa.

Vaalassa yhdistelmärekka suistui tieltä 22 kello 9 jälkeen perjantaiaamuna.

Rekka on ojassa välillä Partala - Autiokosken silta. Rekan nostotyö on parhaillaan meneillään Oulu–Kajaani-tiellä, joka on suljettu liikenteeltä

Käytössä on kiertotie Vaalantien 800 ja Jylhämäntien 8792 kautta.

Oulussa hen­ki­lö­au­to ajoi penk­kaan Kai­nuun­tiel­lä perjantaiaamuna.

Vaarallinen liikennesää

Fintraffic Tieliikennekeskus Oulu varoittaa huonosta ajokelistä Pohjois-Suomessa. Lumisade heikentää näkyvyyttä ja tiet ovat paikoin liukkaita.

Ilmatieteen laitos on antanut varoituksen vaarallisesta liikennesäästä Pohjois-Pohjanmaan länsiosaan ja Kainuuseen.

Juttua muutettu kello 11.02. Nurmes–Kuhmo-tien tilanne on päivitetty.

Kello 11.22 on päivitetty rekan nostotyö Vaalassa.