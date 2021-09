Oulu

Atte Ohtamaalle Oulu on koti. Arkistokuva. Kuva: Martti Turunen

Miten kesä meni, kärppäkapteeni Atte Ohtamaa?

Oikein hyvin meni. Treenatessa ja perheen parissa. Koira tuli taas taloon. Aika meni sen ja lasten kanssa touhutessa. Aika pitkälti oltiin Oulussa.

Miltä Oulu on maistunut ulkomailla vietettyjen vuosien jälkeen?

Hyvältä on maistunut. Oulun on hyvä paikka. Oulu on koti.

Viime kaudella vietit koronan vuoksi paljon aikaa erossa perheestäsi. Kuinka iso asia se on, että tänä vuonna sitä ongelmaa ei ole?

On totta kai iso. Ihan kaikin puolin. Se on se tärkein juttu. On kaikki kaikessa, että saa olla yhdessä perheen kanssa.

Viime vuonna olin noin neljä kuukautta erossa perheestäni. Lähdin itse heinäkuussa Jaroslavliin ja perhe saapui marraskuun puolivälin jälkeen. Se oli pitkä pätkä puolin ja toisin.

Kärpät oli harjoitusotteluissa vaisu. Huolettaako alkava kausi?

Varmaan aina pitää vähän huolissaan olla. Emme saaneet sitä tulosta, mitä toivottiin, mutta olemme saaneet oppia.

Olemme joutuneet miettimään ja tarttumaan asioihin heti. Se on ihan hyväkin juttu. Meillä on pelissä paljon hyviä asioita. Olen tosi luottavaisin mielin lähdössä kauteen.

Uskon, että otamme opiksemme harjoituskaudesta ja pystymme kasvamaan ja kehittymään.

Oletko kapteenina erilainen kuin edellisellä kärppäkaudellasi?

En varmastikaan ole erilainen. Uskon, että olen samanlainen ja toivottavasti olen samanlainen kuin aina ennenkin. Se tietysti, että itse on taas pari vuotta vanhempi ja nuoremmat taas pari vuotta nuorempia. Ikäjakauman muuttuminen on varmaan suurin muutos, joka on tapahtunut.

Ketä kärppäpelaajaa olisi syytä pitää tällä kaudella silmällä ja miksi?

Totta kai seuralegenda Spede Pyörälää on aina hyvä seurata. Siinä on iso esimerkki, miten voittava joukkuepelaaja pelaa. Nuorempia jätkiä on Aku ja Aatu Räty, Tuukka Tieksola, Topi Niemelä. Sieltä on nousemassa tosi paljon potentiaalisia ja lahjakkaita nuoria. On aina hienoa nähdä, kun nuoria taitavia pelaajia tulee joukkueeseen ja ottaa oman paikkansa.