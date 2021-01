Atte Kilpisellä on solistirooli Beethoven Project II -teoksessa, jonka koreografi John Neumeier on valmistanut Hampurin balettiin tälle kaudelle. Se on ollut ainutlaatuinen kokemus suomalaistanssijalle, sillä Neumeier teki koreografian juuri hänelle.

Kuva: © Kiran West