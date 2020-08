Helsinki

Valtioneuvosto nimitti torstaina Ylen entisen päätoimittajan Atte Jääskeläisen opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osaston ylijohtajaksi.

Media-alalla runsaasti johtamiskokemusta kerännyt Jääskeläinen päihitti nimitysprosessissa OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikasta vastaavat johtajat.

Jääskeläisen määräaikainen virkasuhde alkaa lokakuun alussa ja kestää vuoden 2025 syyskuun loppuun.

Jääskeläinen on viime vuosina toiminut korkeakoulumaailmassa. Vuonna 2018 hänet nimitettiin Lappeenrannan teknillisen yliopiston osa-aikaiseksi työelämäprofessoriksi. Jääskeläinen on työskennellyt viime vuosina myös Oxfordin yliopiston Reuters-instituutissa ja on ollut vieraileva tutkija London School of Economics and Political Sciencessa.

Koulutukseltaan Jääskeläinen on varatuomari ja oikeustieteiden kandidaatti.

Jääskeläinen erosi Ylen päätoimittajan tehtävästä toukokuussa 2017 useiden kohujen jälkeen. Hän oli talvella 2016–17 Ylen Terrafame-uutisointiin ja silloiseen pääministeriin Juha Sipilään (kesk.) liittyneen kohun keskipisteessä.

Kalkkiviivoilla kolme hakijaa

Ylijohtajan virkaa haki määräajassa 16 hakijaa. Hakijoista viisi kutsuttiin haastatteluun, heidän joukossaan OKM:n tiedepolitiikan vastuualueen johtaja Erja Heikkinen ja korkeakoulupolitiikan vastuualueen johtaja Birgitta Vuorinen.

Yleä ja STT:tä johtaneen Jääskeläisen katsottiin olevan johtamiskokemukseltaan selvästi vahvin hakijoista. Jääskeläistä pidettiin myös viestintä- ja vuorovaikutustaidoiltaan vahvimpana hakijana.

Nimitysprosessin loppuvaiheessa mukana olivat Heikkinen, Jääskeläinen ja Vuorinen. Kokonaisarvioinnin perusteella Jääskeläinen nousi hakijoista ansioituneimmaksi.

– Verrattaessa kärkihakijoita keskenään Jääskeläisen johtamisen ja viestinnän ansiot nostavat hänet Heikkisen ja Vuorisen edelle, vaikka jäljempänä mainituilla on ansioita osaston toimialan asioissa, OKM:n nimitysmuistiossa todetaan.