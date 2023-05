Arvioitavan asuntotyypin makuuhuoneen ikkunat muodostavat maisemaa hallitsevan Origon ikkunariveistä kuvasta katsoen oikean laitimmaisen. Asunnoista puolet on ympäröiviä taloja korkeammalla.

Asuntopuntari

Asunto Oy Oulun Origo. Rakennusteho Oy. Arkkitehtitoimisto Veli Karjalainen Oy. Asunto A126 (14. krs), 3h+kk+s, 67 neliömetriä. Mh. 188 400 euroa (Vh. 376 900 euroa).

Oulun keskustasta Raksilaan johtavan Kajaanintien ja rautatien risteykseen eli pohjoisen alikulun tuntumaan valmistuu maisemaa usealta suunnalta dominoiva 16-kerroksinen, pohjaltaan kulmikas, hahmoltaan tummanpuhuva maamerkki.

Origoksi nimetty asuintorni viimeistelee purettujen asemarakennusten paikalle rakennetun kolmen kerrostalon ja 244 asunnon korttelin, jossa korttelipiha on nostettu liike- ja pysäköintitiloja sisältävän yksikerroksisen jalustan päälle.

Origon 145 asunnosta yksiöt ovat menneet parhaiten kaupaksi, sillä niitä on saatavilla enää viisi.

Kaksioista on myyty noin puolet, mutta kolmioista vielä kaksi kolmesta on kaupan, kaikkiaan 33 kappaletta.

Kolmiotyypeistä kaksi on selvästi alle 60-neliöisiä ja siten perinteisesti ajateltuna kovin pieniä. Voidaankin pohtia, onko kolmioiden pienentämisessä kipuraja jo saavutettu.

Näistä minikolmioista rakennuksen eteläkulmaan sijoittuva, tälläkin palstalla aiemmin arvioitu kolmio on tosin koostaan huolimatta varsin toimiva.

Rakennuksen terävään, alikulun puoleiseen nurkkaan sijoittuvassa kolmiossa niukat neliöt yhdistettynä epätavalliseen pohjamuotoon johtaa kuitenkin asuttavuuden kannalta heikkoon pohjaratkaisuun.

Kolmas kolmiotyyppi, johon tässä tarkemmin paneudutaan, sijoittuu Origon puolisuunnikkaan muotoisen pohjan keskustan puoleiseen, lyhyempään laitaan.

Pohja-alaltaan "aiempaa normaalia" lähestyvä asunto avautuu kolmeen ilmansuuntaan tarjoten näin hyvät lähtökohdat suunnittelulle.

Olohuoneen edustalla on koko asunnon levyinen parveke. Kuva: Rakennusteho Oy

Näitäkin asuntoja on kuitenkin vielä myymättä yhtä monta kuin muitakin kolmioita, joten niiden heikko menekki ei selity täysin niukoilla neliöillä.

Kolmioon tullaan kulmasta sisään, josta avautuu suora näkymä ulos kohti viereistä Arte II -yhtiötä tai sen yli. Oikealla kädellä on käytävä, jonne avautuvat eteiskaapit, erillinen toiletti sekä pieni vaatehuone.

Eteiskaapit ja niiden vastakkaisella puolella olevat keittiökaapit toimivat samalla tilanjakajana.

Käytävä on näin osa ympärikuljettavaa tilaa, jollainen mahdollistaa aina asunnossa monipuolisempia kulkureittejä ja on ylipäätään tilallisesti miellyttävä.

Tämän tilan kautta kuljetaan saunatiloihin, jonka löylyhuoneesta voi katsella maisemia, sekä päämakuuhuoneeseen, jonka pohjamuodossa heijastuu rakennuksen omintakeisen kulmikas muoto.

Makuuhuone on järkevästi kalustettavissa ja kahden ikkunan ansiosta valoisa. Näkymät avautuvat Tulliväylän suuntaisesti Rautasiltaa kohti sekä kapeammasta ikkunasta Rautatienkadun yli.

Ilmansuuntien ansiosta suora auringonpaiste ei huonetta kuumenna.

Pienempään, vaatehuoneelliseen makuuhuoneeseenkin mahtuu sänky ja työpöytä.

Keittiössä on sopivasti kaappi- ja laskutilaa, mutta kylmäsäilytystilaa voisi olla enemmänkin. Myös kuuden hengen ruokapöytä mahtuu oleskelutilaan.

Olohuone, jonka edustalla on koko asunnon leveydeltä lounaaseen suuntautuva parveke, on kuitenkin hieman hankalasti kalustettavissa, ainakin jos haluaa katsella televisiota sohvalta käsin, sillä ehjää seinäpintaa on vähän.

Kaiken kaikkiaan oleskelulle ja ruokailulle varatut tilat ovat tässä asunnossa hieman pienemmät suhteessa muihin tiloihin.

Arjen kannalta tämä lienee kuitenkin toimivampi järjestys kuin päinvastainen.