Wisdom Housen rakennuspaikka kallion laella on upea, mutta ulkoarkkitehtuuri jättää toivomisen varaa esikuvaansa Hetenaan nähden.

Finnlog Wisdom House, Loviisan asuntomessujen 2023 kohde 16. Suunnittelu: Finnlog / Liis Sagadi. 5h+k+s, 161 neliötä.

Loviisan asuntomessualueen portit sulkeutuivat sunnuntaina uteliailta katseilta ja asukkaat pääsevät nyt rakentamaan omannäköistään elämää uudenkarheissa kodeissaan.

Atriumtalojen vannoutunutta ystävää ilahduttaa se, että messuilla on jälleen esillä yksi täysatrium. Talotyyppinä atrium on edelleen varsin harvinainen uudisrakennuksena, mutta messukohteena sellainen on esillä poikkeuksellisesti jo neljättä vuotta peräkkäin.

Tämänvuotinen kohde on elävä esimerkki siitä, että toisinaan asuntomessutalo onnistuu tekemään lähes lähtemättömän vaikutuksen: Wisdom Housea ei olisi Loviisassa ilman rakennuttajansa käyntiä Tuusulan kolmen vuoden takaisilla asuntomessuilla, tarkemmin ottaen kohteessa nimeltä Hetena. Se oli talotehdas Finnlogin historian ensimmäinen asuntomessutalo, joka herätti paljon positiivista huomiota. Sen osaa atriumtalojen ilmaantumisessa myöhemmille messuille tuskin voi vähätellä.

Wisdom House on tarinan mukaan suunniteltu Hetenan pohjalta yhteistyössä saman talotehtaan kanssa. Tällainen lähtökohta herättää helposti huolen kopiosta, kun arkkitehti molempien kohteiden takana ei ole sama.