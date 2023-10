Oulun kaupunginhallitus esittää maanantain kokouksessaan päättämiä muutosesityksiä kaupungin tämän vuoden talousarvioon Oulun kaupunginvaltuustolle. Suurimpia niistä on yhdyskuntalautakunnalle tehtävä muutosesitys Oulun asuntomessujen määrärahaan. Rahaa esitetään lisättäväksi 3,1 miljoonaa euroa.

Syynä ylitykselle on kustannusten syntyminen nopeammassa tahdissa kuin tämän vuoden talousarviossa arvioitiin, mikä on johtunut siitä, että tämän vuoden infrarakentaminen on edennyt ripeämmässä tahdissa kuin ennakoitiin. Väliaikaisrakenteita on aikaistetaan ensi vuodelle siten, että niitä pystytään rakentamaan hyvissä ajoin ennen messuja.