Asuntolainojen kysyntä on kiihtynyt niin Oulussa kuin muuallakin Suomessa heti alkuvuodesta. Kuva: Jukka-Pekka Moilanen

Miten asuntolainakauppa käy Oulussa, pankinjohtaja Juhani Korhonen Oulun OP:stä?

– Ennätysvuotta eletään ja niitä on jo kaksi takana. Voimakasta on kasvu, helmikuussa oli ainakin parinkymmenen prosentin nousu. Meillä on kädet täynnä töitä.

Mitä asuntolaina maksaa?

– Hinta on asiakaskohtainen, mutta Oulussa marginaalit ovat hitusen alle Suomen Pankin tilastolukujen. Isoimpana toimijana olemme hyvin kilpailukykyisiä. Lisäksi meillä on asiakkaille palvelumaksuista 0,25 prosentin bonus, kun osa kilpailijoista maksaa osinkoa pörssissä. Tämä on selkeä kilpailuetu.