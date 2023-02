Oulussa asuntovelallisen asumisen kustannukset ovat keskivertoa matalammat. Kuva: Torvinen Maiju

Asumisen kustannusten nousu näkyy nyt myös OP Oulun alueella, johon kuuluvat Oulu, Kempele, Muhos, Ii ja Pyhäntä.

Viime vuonna OP Oulusta nostettujen asuntolainojen kokonaismäärä putosi lähes 14 prosenttia edellisvuodesta.

Keskimääräinen kodin hankintaan nostetun asuntolainan määrä oli 145 000 euroa viime vuonna. Se oli edellisvuotisella tasolla.

Koko Suomessa keskimääräisen asuntolainan määrä kääntyi viime vuonna pitkän nousun jälkeen laskuun.

"Oululainen asunto on pitänyt arvonsa"

Oulun alueen asukkaiden lainanhoitorasitus on Suomen keskivertoa alempi.

Lainanhoitorasitus kertoo, kuinka paljon kotitaloudelta kuluu rahaa lainan lyhentämiseen, korkoihin ja muihin asumisen kuluihin suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin.

– Oulussa asuntovelallisen asumisen kustannukset ovat siis keskivertoa matalammat. Oululainen asunto on myös pitänyt arvonsa vuosien saatossa hyvin. Lisäksi Tilastokeskuksen mukaan vanhojen asunto-osakkeiden hinnat nousivat Oulussa vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä 3,7 prosenttia edellisvuotiseen verrattuna. Koko Suomessa hinnat samaan aikaan laskivat kolme prosenttia, kertoo OP Oulun pankinjohtaja Juhani Korhonen tiedotteessa.

Lainanhoitorasitus vaihtelee eri puolilla Suomea. Tyypilliseen osakeasuntoon otetun lainan lainanhoitorasituslukema on koko maassa noin 25 prosenttia kotitalouden käytettävissä olevista tuloista. Tyypillisellä asunnolla tarkoitetaan keskikokoista osakeasuntoa, joka on rahoitettu 85-prosenttisesti lainalla.

OP Oulun alueella lainanhoitorasituslukema on korkein Oulussa, jossa osakeasuntojen kohdalla lukema on 20.



Oulun lähiseudulta löytyy useita kuntia, joissa lainanhoitorasitus jää huomattavasti maan keskiarvon alapuolelle. Esimerkiksi Iissä osakeasuntojen kohdalla lainanhoitorasituslukema on 10 ja Kempeleessä 15.

Yhä useampi haluaa suojata lainansa koron asettamalla lainan viitekorolle ylärajan. OP Oulun asuntolainoista oli suojattu korkokatolla viime vuoden lopussa 31 prosenttia pankin asuntolainakannasta. Korkokaton avulla lainanhoitokuluja on mahdollista ennakoida, vaikka korot nousisivat.