Oulun asuntomarkkinoilla on todistettu harvinaista ilmiötä. Halutuimmista kohteista on viime kuukausina maksettu enemmän kuin myyjä on osannut pyytää. Näitä tapauksia on ollut monia.

Kyse on markkinailmiöstä: kun tarjontaa on vähemmän kun kysyntää, tuotteen hinta nousee.