Asunnottomien yötä vietetään perinteiseen tapaan Rotuaarin aukiolla. Arkistokuva. Kuva: Pekka Peura

Asunnottomien yötä vietetään Oulussa Rotuaarin aukiolla tämän viikon sunnuntaina kello 13–17 välisenä aikana. Tämänvuotinen asunnottomien yö kantaa teemaa ULKOPUOLELLA – Syrjäytynyt vs. syrjäytetty.

Asunnottomien yötä on vietetty jo vuodesta 2002 lähtien. Asunnottomien yö -kansalaisliike tukee jokaisen perusoikeutta pysyvään asuntoon ja omaan kotiin. Kyseessä on yksi suurimmista sosiaali- ja terveysalan vuosittaisista tempauksista. Tapahtuma on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.

Tapahtumassa on tarjolla makkaraa ja pullakahvia. Lisäksi paikalla jaetaan tietoa asunnottomuudesta ja tarjolla olevista palveluista.

Paikalla ovat puhumassa muun muassa kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Juha Hänninen ja tuomiorovasti Satu Saarinen. Ohjelmassa on myös musiikkiesityksiä.

Asunnottomuus on Oulussa kasvava ongelma. Kuluneen vuoden aikana Kenttätien palvelukeskuksessa on majoittunut 162 henkilöä, mikä on kaupungin mukaan huomattavasti enemmän vuoteen 2020 verrattuna.

Vuonna 2019 perustetussa asunnottomien päiväkeskus Huilissa puolestaan käy päivittäin keskimäärin 30–35 henkilöä. Luku perustuu koko vuoden asiakasmäärään.