Maarit Raitio, Meritulli: Asuin aiemmin Lehtorannassa omakotitalossa, mutta kun lapset lähtivät maailmalle ja mieheni kuoli, muutin Meritulliin. Olen asunut täällä nyt 20 vuotta. Olen viihtynyt todella hyvin, tämä on aivan ihana alue ja rauhallinen, täällä saa olla kuin herran kukkarossa. Minulla on ihana parveke, jota saan laittaa nyt kun omaa pihaa ei ole, mutta olen saanut hoitaa tätä sisäpihaakin. Aluksi täällä oli paljon rakennustyömaata, mutta nyt pihan puutkin ovat jo 20-vuotiaita ja lasten leikkipuistokin täällä on.

Kuva: Jukka-Pekka Moilanen