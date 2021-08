Netissä on liikkunut jo hyvän aikaa meemejä astrologiaan liittyen: joko sen oppeja suoraan lainaavia, tai sen harrastajista pilaa tekeviä. Astrologian suosion uutta nousua on kutsuttu etenkin milleniaali- ja z-sukupolven ilmiöksi. Astrologian aitoa alkuperää ei olla pystytty vahvistamaan, mutta kyseessä on tiedettävästi tuhansia vuosia vanha, eri puolilla maailmaa tavattu, uskomus.

Oma kokemukseni astrologiasta oli etäisen epäilevä hyvin pitkään, kunnes viime vuoden keväänä sosiaalisen median “Katso, mikä tunnettu kirjailija olet horoskooppimerkkisi perusteella” tyyppisten julkaisujen herättämä uteliaisuus sai minut lopulta murtumaan. Myönnän, että pandemian alun pelko, epävarmuuden ja tylsistyneisyyden tunteet saattoivat merkittävästi edesauttaa astrologiaan hurahtamistani.