Venäläinen sairaanhoitaja piikitti Sputnik V -rokotetta naiseen moskovalaisella klinikalla 5. joulukuuta. Kuva: MAXIM SHIPENKOV

Oxfordin yliopiston kanssa covid-19-rokotteen kehittänyt AstraZeneca aloittaa kokeet rokotteensa yhdistämisestä venäläisen Sputnik V -rokotteen kanssa. Tällä tavalla pyritään lisäämään rokotteen tehokkuutta, kertovat lääkeyhtiö sekä venäläisen rokotteen kehittämisen rahoittanut RDIF-säätiö.

AstraZenecan ja venäläisen Gamaleja-instituutin yhteiskokeet aloitetaan vuoden loppuun mennessä.

AstraZeneca sanoin perjantaina etsivänsä keinoja yhdistää rokotteet menestyksekkääksi. Yhtiö ilmoitti etsivänsä rokotekokeisiin yli 18-vuotiaita ihmisiä Venäjältä. Tarkoituksena on selvittää, voiko rokotteet yhdistämällä tehostaa ihmisten immuunijärjestelmää ja kasvattaa suojaa koronavirusta vastaan.

Reutersin mukaan brittiläisen menestyvän lääkefirman ja Venäjän valtion tukeman tutkimusinstituutin yhteistyö osoittaa, millaiset paineet jo 1,5 miljoonaa ihmistä maailmalla surmanneen pandemian kukistamiseksi on.

Venäjä etsii lännen luottamusta rokotteelleen

Moskovassa hanke nähdään pitkään odotettuna tilaisuutena saada lännen luottamus Sputnik V:lle.

Venäläisten rokotteen kehittäjien mukaan sen tehokkuus on yli 90 prosenttia, mikä on korkeampi kuin AstraZenecan rokotteen. Sputnik V:n teho on samaa luokkaa kuin yhdysvaltalaisten Pfizerin ja Modernan koronarokotteiden.

Jotkut läntiset tutkijat ovat huolestuneita nopeudesta, jolla Venäjä oman rokotteensa kehitti. Rokote sai hyväksynnän erittäin nopeasti ja laajamittaiset rokotukset aloitettiin Venäjällä viime viikonloppuna ennen kuin rokotteen turvallisuutta oli testattu täydellisesti.

AstraZenecan rokotteen teho on ollut runsaat 70 prosenttia.

Molemmissa projekteissa käytettiin harmittomia adenoviruksia tuomaan geneettiset ohjeet kehoon, jotta solut kasvattaisivat rokoteproteiineja. Samaan tapaan on kehitetty ebola-rokote. Rokotteet ovat niin sanottuja vektorirokotteita, kun Pfizerin ja Modernan rokotteet perustuvat RNA-teknologiaan.

Hanke nostattaa Britanniassa kuitenkin kysymyksiä, sillä Britannian mukaan Venäjän valtion tukemat hakkerit yrittivät heinäkuussa varastaa covid-19-rokotteisiin liittyviä tutkimustuloksia eri puolilta maailmaa. Kreml on torjunut syytökset.