Jalkapalloa 75-vuotiaaksi pelannut arkkipiispa emeritus John Vikström tunnettiin maaliahneena keskushyökkääjänä. Pääasiallinen joukkue oli Piispan Pojat, joka pelasi kirkollisissa yhteyksissä sekä erilaisia ystävyysotteluita. Lisäksi hän esiintyi "Vikströmien joukkueessa".

– Minulla on kaksi jalkapalloilevaa veljeä ja yhteensä meillä on kymmenen poikaa, jotka kaikki pelaavat jalkapalloa – sekä pari palloa pelaavaa tyttöäkin. Olemme saaneet helposti kasaan oman joukkueen, joka on pelannut aika monta ottelua.