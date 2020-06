Brysselissä sijaitsevassa Mini-Euroopassa on jokaisen EU-maan tärkeimmät nähtävyydet. Big Ben on joutunut nyt tullirajan taakse. Kuva: OLIVIER HOSLET

Britannian rajat eivät ole valmiita vastaanottamaan muutoksia, jotka EU-eron siirtymäkauden päättyminen vuoden lopussa tuo vastaan, kertoo brittilehti Independent.

Tarvittavia valmisteluja ei ole voitu tehdä, koska kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu siirtymäajan päättyessä. Lisäksi tullivirkailijoita ei ole tarpeeksi.

Brittihallitus on sanonut, että brexitin aiheuttamien tullimuodollisuuksien vuoksi on palkattava 50 000 tullivirkailijaa lisää, ja työvoimapula ja epätietoisuus tekevät valmistautumisesta mahdotonta. Lisäksi asiantuntijat ovat varoittaneet hallitusta siitä, että tilanpuute joissakin satamissa aiheuttaa ongelmia.

– Emme ole valmiita, emmekä edes ole täysin varmoja siitä, mihin meidän täytyy valmistautua. Emme oikeastaan tiedä, mitä rajalla tapahtuu tammikuun ensimmäisenä. Emme tiedä, miten tämä raja tulee toimimaan, Anna Jerzewska sanoi parlamentin EU-valiokunnalle järjestetyssä kuulemisessa.

Jerzewska on Sussexin yliopiston ja Chatham House -ajatushautomon ylläpitämästä UK Trade Policy Observatorysta.

Sopimuksen synnyllä ei vaikutusta

Jerzewska sanoi, että hallituksen tähän mennessä toimittama informaatio tullimaksuista ja tuotteista, joita ne koskevat oli tervetullutta. Maan liike-elämä kuitenkin odottaa selitystä sille, millä logiikalla raja toimii.

Hän lisäsi, että useamman toimijan, kuten tullin, rajavartioston, yritysten, satamien ja rahdinkuljetusyritysten on kaikkien varauduttava muutoksiin omilla tavoillaan.

Centre for European Reform -ajatushautoon tutkija Sam Lowe sanoi samassa kuulemisessa, että varautumista ja uudistuksia tarvitaan riippumatta siitä, saavatko EU ja Britannia kauppasopimuksen aikaan vai eivät.

– Iso osa puuttuvasta informaatiosta tarvitaan siitä huolimatta, Lowe sanoo.

Tullivirkailijapula puolestaan johtuu Jerzewskan mukaan siitä, että halukkaita ei yksinkertaisesti löydy.

– Meillä ei, outoa kyllä, ole 50 000:ta ihmistä, joita kiinnostaisi tehdä ura tullissa. Odotus ei ollut kovin realistinen.

Ruokapula uhkaa

Britannian EU-eron siirtymäkauden on määrä päättyä vuodenvaihteessa ja maa on ilmoittanut, ettei se hae lisäaikaa vaikka voisi. Kauppaneuvottelut EU:n kanssa ovat edenneet nihkeästi ja on edelleen mahdollista, että kauppasopimusta ei synny. Tällöin Britannia ja EU alkavat käydä kauppaa WTO:n säännöillä.

Kauppaneuvottelut alkoivat vuodenvaihteessa, mutta niissä ei ole edistytty käytännössä lainkaan. Suurimmat kiistakapulat liittyvät kalastukseen ja sääntelyn yhdenmukaisuuteen. Britanniassa vallitsee kuitenkin optimismi siitä, että maa saa unionin kanssa sopimuksen aikaan, sillä se olisi tärkeä molempien osapuolien taloudelle.

Maan elinkeinoelämä varoitti viime viikolla, että sopimukseton ero johtaa ruokapulaan Britanniassa.

Britanniaan tuodaan EU-alueelta 90 prosenttia salaatista, 80 prosenttia tomaateista ja 70 prosenttia hedelmistä.

Ruokapula mainittiin jo viime vuonna raportissa, jossa analysoitiin sopimuksettoman brexitin mahdollisia seurauksia.