Oulun käräjäoikeus päätti keskiviikkona vapauttaa kaksi miestä, joille syyttäjät vaativat elinkautisia vankeusrangaistuksia murhasta ja törkeästä vapaudenriistosta Hiirosen poikkeuksellisessa henkirikosvyyhdessä. Sen loppulausunnot pidettiin keskiviikkona oikeustalolla.

Tutkintavankeudessa pitkään olleet syytetyt pääsivät niin sanotusti vapaalle jalalle odottamaan parin viikon päästä annettavaa käräjäoikeuden tuomiota. Kaksi muuta murhasta syytettyä määrättiin pidettäväksi edelleen vangittuina. Neljästä syytetystä kaksi siis vapautettiin.

Matti Tolvanen on rikos- ja prosessioikeuden professori.

Kuinka tavallista se on, että murhasta syytetyt vapautetaan odottamaan tuomion antamista, rikos- ja prosessioikeuden professori Matti Tolvanen?

Ei se kovin tavallista ole, että näin vakavista rikoksista syytetyt vapautetaan tässä vaiheessa. Mutta ei täysin tavatontakaan. Esimerkiksi hovioikeudet ja joskus korkein oikeuskin muutoksenhakuvaiheessa silloin tällöin vapauttavat syytettyjä. Se on yhtä lailla mahdollista myös käräjäoikeudessa.

Julkisuudessakin on käsitelty juttuja, joissa syytetty on vapautettu ennen tuomion antamista. Yksi esimerkki on Anneli Auerin tapaus.

Etenkin sellaisissa tapauksissa, joissa on useita syytettyjä, voidaan tulla joidenkin kohdalla siihen tulokseen, ettei heidän osaltaan olekaan kyse niin vakavasta rikoksesta kuin muiden syytettyjen kohdalla.