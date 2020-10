Helsinki

Liikenne- ja viestintäministeriössä työskentelevä valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen sanoo, että suomalaiset voivat edelleen luottaa siihen, että heidän tietonsa ovat turvassa. Kuva: Arttu Laitala

Psykoterapiakeskus Vastaamoon liittyvä tietomurtovyyhti on kansainvälisestikin poikkeuksellinen, mutta jää tuskin viimeiseksi vastaavaksi tapaukseksi. Näin arvioi valtion kyberturvallisuusjohtaja Rauli Paananen liikenne- ja viestintäministeriöstä.

– Tämä on äärettömän ikävä ja todella tuomittava tapaus. Uudenlaista rikoksessa on se, että arkaluonteisia tietoja on vuotanut hyvin paljon ja lisäksi kiristäminen on kohdistettu vuodon yksittäisiin henkilöuhreihin, Paananen arvioi.