Pientaloalue Soittajankankaalla. Arkistokuva. Kuva: Jarmo Kontiainen

Pientaloteollisuus PTT:n johtaja Kimmo Rautiainen sanoo, että alalla vallitsee kaksijakoinen tilanne.

– Toisaalta omakotirakentaminen on lähtenyt tosi kovaan vauhtiin koronan jälkeen, ja asiakkaat ovat hyvin liikkeellä. Mutta varjopuoli on se, että rakennusmateriaalien hinnat ovat heittelehtineet. Ne lähtivät koronan jälkeen nousuun ja tasoittuivat viime syksynä. Nyt Venäjän hyökkäys Ukrainaan sai aikaan myös sen, että hinnat nousivat ja tavaraa on vaikea saada.