Torstaina Oulussa kuultiin uutinen, joka olisi mielellään voinut jäädä kuulematta: Raksilan asemakeskusalueen rakentajaa ei nyt löydy.

Lyhyesti sanottuna kyse on siitä, että suuret rakennusliikkeet eivät ole valmiita tarttumaan alueen rakentamiseen. Asemakeskuksen alueen toteutus on niin mittava hanke, että pienet toimijat tuskin tulevat toteuttajina kyseeseen.

Kuten Kaleva kertoi, Oulun kaupungille ja asemakeskusalueen omistajalle eli Senaatin Asema-alueet Oy:lle hankkeen saama käänne on suuri pettymys. Oulun kaupungille asemakeskus on ollut keskeinen kaupunkikehittämisen hanke, johon on ladattu isoja odotuksia niin elinvoimaan kuin kaupunkikuvaankin liittyen.